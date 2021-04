Grüne Wien/Kristöfel: Danke an Rudi Anschober für seinen unermüdlichen Einsatz für die Republik

Wien (OTS) - Die Grünen Wien danken Rudi Anschober für seinen unermüdlichen Einsatz im Dienste der Republik. „Rudi Anschober war in ein einer der schwersten Zeiten, die diese Republik seit dem zweiten Weltkrieg erlebt hat, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Er hat über ein Jahr lang Übermenschliches für dieses Land und die Bekämpfung der Pandemie geleistet, immer in Abwägung mit den Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Rudi Anschober ist an seine persönlichen und gesundheitlichen Grenzen gegangen und hat seine Aufgabe mit tausendprozentigem Einsatz ausgefüllt. Er war immer um Konsens und Zusammenarbeit mit den Bundesländern bemüht, um für die notwendigen Corona-Maßnahmen Akzeptanz bei den Menschen zu erreichen. Wir danken Rudi für seine großartige Arbeit, seinen persönlichen Einsatz, seine Selbstaufgabe im Dienste des Landes und wünschen ihm nur das Beste für seine Gesundheit, viel Erholung und Genesung und alles Gute für seine weitere Zukunft“, so der interimistische Parteivorsitzende der Grünen Wien, Peter Kristöfel.

