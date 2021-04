RHI Magnesita holt Christoph Humitsch als Global Communications Expert

Wien (OTS) - Seit 1. April ist der bisherige Kommunikationschef der Wiener Grünen an Bord des Weltmarktführers im Feuerfestbereich. „Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Humitsch einen ausgewiesenen PR- und Medienprofi für das globale Kommunikationsteam gewinnen konnten“, so Executive Vice President Simone Oremovic. „Wir vertrauen ihm die strategische Kommunikation einiger unserer relevantesten Zukunftsinvestitionen im Bereich Nachhaltigkeit an.”

Christoph Humitsch verfügt über ein breit gefächertes Branchennetzwerk und 15 Jahre Kommunikationserfahrung unter anderem beim Österreichisches Rotes Kreuz, der PR-Agentur Unique Relations und zuletzt als Kommunikations- und Kampagnenleiter der Grünen Wien.

Bei RHI Magnesita wird Humitsch die Kommunikation in den Bereichen Klimaschutz sowie Forschung & Entwicklung verantworten. „Die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ist die zentrale Frage und gleichzeitig die größte Chance unserer Zeit. Es freut mich, dieses wichtige Zukunftsprojekt für einen globalen Player in einem diversen, internationalen Team kommunikativ voranzutreiben“, so Humitsch zu seinem Wechsel in die Industrie.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Unser Purpose: Wir meistern Hitze für globale Industrien, um ein modernes, nachhaltiges Leben zur ermöglichen. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit mit rund 12.000 MitarbeiterInnen in 30 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita verfolgt einen innovativen und branchenführenden Weg in der Technologieentwicklung und Nachhaltigkeit, einschließlich der Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

Rückfragen & Kontakt:

Patrizia Pappacena, Head of Global Communications

+43 699 1870 6443

Patrizia.Pappacena @ RHIMagnesita.com



Lisa Fuchs, Head of Corporate Communications

+43 699 1870 6198

Lisa.Fuchs @ RHIMagnesita.com