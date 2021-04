Interhyp Österreich gibt Expertentipps zur richtigen Zinsfindung

Unsere Kunden schließen nach ausführlicher Beratung und sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile sogar zu knapp 80 Prozent Kredite mit fixen Zinssätzen ab - 1/2

Ein Hypothekarkredit begleitet unsere Kunden ein halbes Leben, deshalb lohnt es sich, die Konditionen vorab nicht nur zu prüfen, sondern auch deren Berechnung zu verstehen - 2/2

Wien (OTS) - Was ist der Unterschied zwischen Nominal- und Effektivzinssatz? Welche Auswirkungen hat ein variabler Zinssatz beziehungsweise ein Fixzinssatz auf eine Immobilienfinanzierung? „Ein Hypothekarkredit begleitet unsere Kunden ein halbes Leben, deshalb lohnt es sich, die Konditionen vorab nicht nur zu prüfen, sondern auch deren Berechnung zu verstehen“ , sagt Andreas Luschnig, Niederlassungsleiter von Interhyps erstem internationalem Standort in Wien.



Der Vermittler für private Immobilienfinanzierungen, gibt wichtige Tipps zum besseren Zinsverständnis: Ein Hypothekarkredit wird in der Regel durch zwei Zinssätze bestimmt: dem Nominal- und dem Effektivzins. „Der Nominalzins, der auch Sollzins genannt wird, spiegelt die jährlichen Zinskosten wider, die die Bank auf die Kreditsumme aufschlägt“, so Interhyp-Niederlassungsleiter Andreas Luschnig. Für die Aufnahme eines Wohnkredits fallen aber auch einmalige Kosten an: Gebühren für die Vertragserstellung, die Pfandrechtseintragung ins Grundbuch oder die Schätzkosten für die Immobilie zum Beispiel. Werden diese einmaligen Kosten zuzüglich des Sollzinses auf die Monate der gesamten Kreditlaufzeit umgelegt, kommt man zum Effektivzinssatz.



Nach vielen Jahren, in denen Österreicher Immobilienkredite mit variablen Zinssätzen bevorzugt haben, hat der Trend zum Fixzinssatz bereits vor einigen Jahren eingesetzt: „Unsere Kunden schließen nach ausführlicher Beratung und sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile sogar zu knapp 80 Prozent Kredite mit fixen Zinssätzen ab“ , so Luschnig. Auch wenn variable Zinssätze derzeit so niedrig sind wie in der gesamten Zweiten Republik noch nicht, so können diese auch wieder steigen. Ein Fixzinssatz ist für die Zinsbindungszeit festgelegt, und im Moment aufgrund der historisch niedrigen Zinsen auch sehr günstig.

Die ganze Pressemitteilung mit detaillierten Infos finden Sie hier.

