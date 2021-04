CAPTURA: Neuer Hauptsponsor von Rennfahrer Rene Binder

Perfekter Rennsaisonstart für Rene Binder

Graz (OTS) - Erst kürzlich feierte der 29-jährige Tiroler Rene Binder einen erfolgreichen Saisonstart mit seinem Titel im G-Drive Racing in der Asian Le Mans Series (ALMS). Darüber freut sich nun auch der neue Hauptsponsor, die CAPTURA UNTERNEHMENSGRUPPE, die zu den führenden österreichischen Beratungsunternehmen im Bereich Anlegerwohnungen zählt.

CAPTURA-Geschäftsführer Georg Tilg: „Für uns ist es eine große Ehre, aber auch ein weiterer Schritt in unserer Expansion, bei Rene Binder dabei sein zu dürfen. Dem Tüchtigen gehört das Glück – für uns ist das eine Bestätigung, auf das richtige Pferd gesetzt zu haben.“

Motorsport als Familientradition

Rene Binder stammt aus einer sehr erfolgreichen Motorsportfamilie – bereits sein Großvater feierte zahlreiche Siege im Motorrad- und Automobilsport. Der junge Motorsportler freut sich nun über den „Vertrauensvorschuss, den ich bestmöglich zurückgeben werde“. Binder ist laut eigenen Angaben selbst „zufriedener Kunde und Besitzer einer kleinen Anlegerwohnung in Graz“. Im Zuge dessen wurde die CAPTURA GROUP auf den Motorsport aufmerksam. „Dass CAPTURA innerhalb von Monaten zuerst offizieller Partner und dann sogar Hauptsponsor geworden ist, ist natürlich ein Traum für mich“, zeigt sich der Rennfahrer begeistert.

Mit Captura gestärkt in die Elms

Nach seinem Titelgewinn in der ALMS wird Rene Binder also frisch gestärkt durch den heimischen Hauptsponsor CAPTURA GROUP in die European Le Mans Series (ELMS) starten.

CAPTURA-Geschäftsführer Georg Tilg: „Wir freuen uns auf den weiteren Saisonverlauf und wünschen Rene unfallfreie und spannende Rennen.“

RENE BINDER: www.rene-binder.at

Seine jüngsten Karrierehighlights:

2021 Asian Le Mans Series - Champion, 2 Siege, 1 x Platz 2

2020 European Le Mans Series - Platz 6 bei den „4 Stunden von Le Castellet“, Platz 7 „Le Castellet 240“

2019 IMSA / ELMS / 24H Le Mans - P8 in Le Mans, Daytona u. Watkins Glen, P7 in Spa u. Portimao

Rückfragen & Kontakt:

Captura Unternehmensgruppe

Geschäftsführer: Georg Tilg

Grabenstraße 178

8010 Graz-Geidorf

office @ captura-group.cc

+43 316 26 7000