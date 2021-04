Austrotherm investiert und expandiert in Polen

3. EPS-Dämmstoffwerk nahm in Grodków Betrieb auf

Wopfing/Waldegg/Grodków (OTS) - Austrotherm, führender Anbieter im Bereich klimaschützender Wärmedämmung in Mittel- und Osteuropa, nahm dieser Tage in Grodków den Bebetrieb eines topmodernen EPS-Dämmstoffwerkes auf. Die Investitionen belaufen sich auf 5,5 Mio. Euro und sorgen in der Provinz Opole in Südwestpolen zu Beginn für 15 Arbeitsplätze. Je nach Ausbaustufe sind langfristig bis zu 50 Beschäftigte möglich. Neben Oświęcim und Skierniewice ist Grodków der nunmehr dritte Austrotherm Produktionsstandort für hochwertige energiesparende EPS-Wärmedämmung in Polen.

„ Wir sind besonders stolz, dass wir – allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz – nun den Vollbetrieb in Grodków aufnehmen konnten. Die Nachfrage nach unseren hochwertigen EPS-Dämmstoffplatten wächst in Polen seit Jahren kontinuierlich. Dafür sind einerseits die steigenden Energiepreise, andererseits das seit 2019 gestartete Smog- Bekämpfungsprogramm verantwortlich, das Privathaushalte bei der thermischen Sanierung mit Förderungen unterstützt. Gut gedämmte Gebäude reduzieren auch die Feinstaub-Belastung. Dank dem neuen Werk sind wir kapazitätsmäßig bestens aufgestellt, um unsere Kunden zeitnah beliefern zu können “, so Klaus Haberfellner, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe.

Die Austrotherm Gruppe eröffnete bereits 1993 in Oświęcim das erste, 1999 in Skierniewice das zweite EPS-Dämmstoff-Werk und zählt damit in Polen zu den Dämmstoffpionieren. Inklusive dem neuen Standort Grodkówbeschäftigt Austrotherm in Polen aktuell 145 Mitarbeiter.

Über Austrotherm

Die Austrotherm Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 343 Millionen € und beschäftigte per 31.12. 2020 in Summe 1.100 Mitarbeiter. Die sich in österreichischem Familienbesitz befindliche Austrotherm Gruppe verfügt nun aktuell in 11 Ländern über insgesamt 23 Produktionsstandorte für Dämmstoffe. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld und Purbach sowie in Polen ist der Dämmstoffpionier mit Unternehmen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ungarn und der Türkei vertreten. Die Austrotherm Gruppe ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholdung.

