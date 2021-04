Umfrage: Österreicher wollen CO2-Sünder schneller zur Kasse bitten (FOTO)

Linz (ots) - 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wollen die Verursacher klimaschädlicher CO2-Emissionen lieber früher als später zur Kasse bitten. Die Mehrheit der Bevölkerung ist besorgt, dass die Treibhausgasemissionen angesichts des Klimawandels nicht schnell genug kostenpflichtig werden. Das sind Ergebnisse aus dem Energie-Trendmonitor 2021. Dafür wurden 1.000 Österreicherinnen und Österreicher bevölkerungsrepräsentativ von einem Marktforschungsinstitut im Auftrag von Stiebel Eltron befragt.

Im laufenden Jahr 2021 werden die Weichen für den Klimaschutz in Österreich neu gestellt: Die Regierung will ab 2022 bei den CO2-Emissionen „Kostenwahrheit“ herstellen.

„Der neue Energie-Trendmonitor zeigt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Verursacher von Treibhausgasen in der Verantwortung sehen“, sagt Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikherstellers Stiebel Eltron Österreich. „82 Prozent sind besorgt, dass Umweltschäden für folgende Generationen zu spät abgewendet werden. Am besten sollten schädliche CO2-Emissionen durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Heizöl und Erdgas also gar nicht mehr entstehen.“

CO2-Ausstoß im Heizungskeller senken

Wer seinen CO2-Fußbadruck verkleinern will, hat im Heizungskeller die Möglichkeit, auf erneuerbare Energie umzusteigen: Zum Antrieb von Wärmepumpenheizungen dient Strom, der in Österreich inzwischen zu 78 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt.

Für die Wärmeerzeugung nutzt die klimafreundliche Technik Energie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Umgebungsluft und wandelt diese nach dem Prinzip eines umgekehrten Kühlschranks in Raum- und Wasserwärme um.

Informationen zu klimafreundlichem Heizen und den Förderprogrammen in Österreich erhalten Sie bei den Stiebel Eltron-Experten oder online unter: www.stiebel-eltron.at/waermepumpe

Über Stiebel Eltron Österreich Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz, ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe - sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Vertreibern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien im Land.

Rückfragen & Kontakt:

STIEBEL ELTRON GMBH

Marco Gojcevic

Tel. +43 664 88 97 7552

E-Mail: marco.gojcevic @ stiebel-eltron.at



econNEWSnetwork

Carsten Heer

Tel. +49 40 822 44 284

E-Mail: redaktion @ econ-news.de