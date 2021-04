ÖAMTC: Verzögerungen wegen neuer Baustellen in OÖ

5 Kilometer Stau auf der S10, Verzögerungen auf der A25

Wien (OTS) - „Vor allem die Sperre auf der Mühlviertler Schnellstraße bei Freistadt macht sich im Abendverkehr bemerkbar,“ meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Montagabend. Die S10 ist in Fahrtrichtung Wullowitz/Prag wegen Arbeiten an den Sicherheitsanlagen im Umfahrungstunnel gesperrt. Vor der Abfahrt Freistadt Süd kam es zu etwa 5 Kilometer Stau. Auch auf der Umleitungsstrecke durch Freistadt über die B125, Prager Straße, stockte der Verkehr. Die Sperre wird laut ÖAMTC noch bis Freitag, 24.April andauern.

Verzögerungen bei Wels

Auch auf der Welser Autobahn (A25) kam es im Abendverkehr zu Verzögerungen. Wegen Sanierungen der Mittelstreifen wird hier zwischen dem ÖBB-Terminal Wels und dem Knoten Wels der Verkehr verschwenkt. Es stehen zwar weiterhin zwei Fahrspuren je Richtung zur Verfügung, diese sind jedoch eingeengt. Das Ende der Arbeiten ist mit Mitte Juli terminisiert.

