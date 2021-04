Spatenstich ErlebnisQuartier SchafbergBahn

Salzburg (OTS) - Heute, am 12. April 2021, nahmen Landeshauptmann Thomas Stelzer (Oberösterreich), Landeshauptmann Wilfried Haslauer (Salzburg), Bürgermeister Franz Eisl (Gemeinde St. Wolfgang), Vorstandssprecher Leonhard Schitter und Vorständin Brigitte Bach (Salzburg AG) sowie die Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus Daniela Kinz und Mario Mischelin den Spatenstich zum Neubau des ErlebnisQuartiers SchafbergBahn in St. Wolfgang vor. Bis Ende 2022 wird die Talstation SchafbergBahn vom reinen Bahnhof zu einem ErlebnisQuartier mit Museum, Shop, Restaurant und Veranstaltungszone neu gebaut - und das bei ungestörtem Betrieb während der gesamten Bauphase.

Eine Besonderheit der SchafbergBahn ist, dass sie durch zwei Bundesländer führt. Die Talstation in St. Wolfgang liegt in Oberösterreich, die Strecke auf den knapp 1.800 Meter hohen Gipfel liegt Großteils auf Salzburger Gebiet. „Die Bahn aus dem 19. Jahrhundert hat für das Land Salzburg und Oberösterreich eine enorme touristische Bedeutung. 2019 zählte die SchafbergBahn über 339.000 Fahrgäste. „Mit dieser Zukunftsinvestition setzen wir nicht nur einen wichtigen Impuls für die nachhaltige touristische Weiterentwicklung im Salzkammergut, sondern wir sichern damit auch Arbeitsplätze für die gesamte Region“, erklärt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch für Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer geht die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bundesländern weit über gute Nachbarschaftsbeziehungen hinaus: „Der Wettbewerb unter den touristischen Top-Regionen in Europa wird nach der Corona-Pandemie noch weiter zunehmen. Unsere Antwort darauf heißt neben der engen Zusammenarbeit und gemeinsamer Investitionen in die Zukunft das bewusste Bekenntnis zu Qualität und Nachhaltigkeit."

Der Schafberg wird noch attraktiver

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten bei der über 128 Jahre alten SchafbergBahn wurden 2018 begonnen. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Gleisanlagen von 18 Mio. Euro werden zu gleichen Teilen vom Land Oberösterreich, Land Salzburg und der Salzburg AG finanziert. Die Kosten von 7,5 Mio. Euro für den Neubau des ErlebnisQuartiers SchafBergbahn trägt die Salzburg AG. „Durch die vielseitigen Investitionen rund um die SchafbergBahn wird ein ganzheitliches und hochwertiges Angebot geschaffen, das der gesamten Region helfen wird“, hält Bürgermeister Franz Eisl aus St. Wolfgang fest.

Analog zum Neubau der Talstation steht auch die touristische Attraktivierung des Schafberggipfels im Fokus, wobei speziell die Besucherlenkung und Barrierefreiheit eine große Rolle spielen. Ein optimiertes Wegekonzept mit zentralen View Points wurde in diesem Zuge erarbeitet, um Besucherströme zukünftig besser lenken zu können.

Zudem soll ein Schrägaufzug von der Bergstation zum Hotel und Restaurant Schafbergspitze führen, sodass eine wetterfeste und barrierefreie Auffahrt gewährleistet ist. Die von der Salzkammergutbahn GmbH, einem 100-%-Tochterunternehmen der Salzburg AG, betriebene „Himmelspforte“ ist neben dem Hotel Schafbergspitze eine beliebte gastronomische Anlaufstelle am 1.783 Meter hohen Schafberg. Die Salzburg AG hat im letzten Jahr die ehemalige Schutzhütte erworben und wird diese über die kommenden Jahre renovieren. Daniela Kinz, Co-Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus: „Im Post-Corona-Tourismus braucht es Angebote, die für einheimische als auch ausländische Gäste gleichermaßen spannend sind. Deshalb halten wir trotz der aktuell erschwerten Rahmenbedingungen an unseren touristischen Investitionsplänen fest.“

Ungestörter Betrieb während der gesamten Bauphase

Mario Mischelin, Co-Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus: „Wir sind stolz darauf, dass wir alle baulichen Maßnahmen während der gesamten Bauphase bei uneingeschränktem Betrieb der SchafbergBahn durchführen können. Das Erlebnis SchafbergBahn ist somit auch während der Bauphase ohne Einschränkungen möglich.“ Dafür sorgen die Salzburg AG Tourismus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem eigens dafür errichteten Ersatzquartier. Kassa, Gästeservice und Souvenirshop sind dort untergebracht. Auch die Salzburg AG Tourismus Ombudsstelle ist in den temporären Räumlichkeiten angesiedelt und für Interessierte von Montag bis Donnerstag jeweils von 08.00 bis 16.00 Uhr telefonisch unter +43 662 / 8884 - 9700 sowie via E-Mail ombudsstelle @ salzburg-bahnen.at erreichbar. Selbstverständlich werden auch im Containerdorf alle Corona-Sicherheitsbestimmungen für Bürogebäude der Salzburg AG eingehalten.

Salzburg AG Tourismus

In der Salzkammergutbahn GmbH und der Tourismus Management GmbH sind seit 2019 mit der SchafbergBahn, der WolfgangsseeSchifffahrt, dem MönchsbergAufzug und der FestungsBahn die wohl beliebtesten touristischen Ausflugsziele aus Salzburg und dem Salzkammergut zusammengefasst. Seit 1. Jänner 2021 gehört auch das neue Museum WasserSpiegel am Mönchsberg zum Portfolio. Ein weiteres Museum entsteht gerade in der neuen Talstation der SchafbergBahn, die Ende 2022 fertiggestellt wird. Ergänzt wird das Portfolio durch zwei Gastronomiebetriebe (Himmelspforte am Schafberg, Talstation Schafberg) und ein verpachtetes Hotel an der Schafbergspitze. Erstmals sind alle diese Attraktionen nun unter einer Marke, Salzburg AG Tourismus, einer Website www.salzburg-bahnen.at, einem gemeinsamen Webshop, einem gemeinsamen Gästeservice und neuen ganzjährigen Erlebnis- und Kombiprogrammen sowohl für die ortsansässige Bevölkerung als auch für Touristen zusammengefasst.

