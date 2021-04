Freshfields ernennt zwei Wiener Anwälte zu Partnern

Die Ernennung von Maria Dreher und Ludwig Hartenau zu Partnern der Sozietät ist Ausdruck ihrer langjährigen exzellenten Beratungskompetenz bei komplexen, meist grenzüberschreitenden Mandaten. Die Expertise und Professionalität von beiden erfährt bei unseren Mandanten höchste Wertschätzung. Wir freuen uns, mit den beiden neuen Partnern unsere exzellente Stellung am Markt weiter ausbauen zu können Dr. Konrad Gröller, Office Management Partner am Standort Wien bei Freshfields Bruckhaus Deringer

Wien (OTS) - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ernennt zum 1. Mai 2021 mit Dr. Maria Dreher und Dr. Ludwig Hartenau erstmals in einem Jahrgang gleich zwei Rechtsanwälte aus dem Wiener Büro zu globalen Partnern. Damit wächst der Kreis der Partnerinnen und Partner in Österreich auf 16 Anwältinnen und Anwälte. Dr. Maria Dreher (34) übernimmt fortan als Partnerin die Leitung der Wiener Kartellrechtspraxis, mit Doppelniederlassung in Wien und Brüssel. Mit Dr. Ludwig Hartenau (39), der auf grenzüberschreitende M&A Transaktionen und Gesellschaftsrecht spezialisiert ist, wird das Wiener Global Transactions Team weiter gestärkt.

Dr. Konrad Gröller, Office Management Partner am Standort Wien bei Freshfields Bruckhaus Deringer: „ Die Ernennung von Maria Dreher und Ludwig Hartenau zu Partnern der Sozietät ist Ausdruck ihrer langjährigen exzellenten Beratungskompetenz bei komplexen, meist grenzüberschreitenden Mandaten. Die Expertise und Professionalität von beiden erfährt bei unseren Mandanten höchste Wertschätzung. Wir freuen uns, mit den beiden neuen Partnern unsere exzellente Stellung am Markt weiter ausbauen zu können .“

Profil Dr. Maria Dreher

Maria Dreher ist seit 2010 bei Freshfields Bruckhaus Deringer und berät zu allen Aspekten des Kartellrechts in einer Vielzahl an Sektoren, einschließlich der Fertigungsindustrie, Pharma und Finanzinstitute. Ihr Beratungsschwerpunkt erstreckt sich vom europäischen und österreichischen Fusionskontrollrecht, über Beihilferecht und Verfahren vor den Europäischen Gerichten bis hin zur kartellrechtlichen Compliance-Beratung. Maria Dreher vertritt darüber hinaus Mandanten vor den nationalen und europäischen Wettbewerbsbehörden im Zusammenhang mit Marktmachtmissbrauchs- und Kartellverfahren, mit Schwerpunkt auf Vergleichsverhandlungen. Darüber hinaus verfügt sie über umfassende Erfahrung bei der Unterstützung von Mandanten aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen bei Hausdurchsuchungen und Compliance Audits, sowohl im Kontext unternehmensinterner als auch regulatorischer Untersuchungen.

Profil Dr. Ludwig Hartenau

Ludwig Hartenau ist seit 2006 bei Freshfields Bruckhaus Deringer und berät in einem breiten Spektrum des Gesellschaftsrechts mit einem Fokus auf M&A-Transaktionen, öffentlichen Übernahmen und Reorganisationen von Gesellschaftsstrukturen, einschließlich Joint Ventures, speziell im Bereich Automotive und Tech. Ludwig Hartenau verfügt über umfassende Erfahrung mit grenzüberschreitenden und hochkomplexen Transaktionen, oftmals im Kapitalmarktumfeld, und Corporate Governance Strukturen. Darüber hinaus berät Ludwig Hartenau Mandanten bei digitalen Transformationsprojekten und den sich aus der Monetarisierung von Daten ergebenden Geschäftschancen. Neben der Automobil- und Tech-Branche, zählen Unternehmen aus der Industrie und dem Finanzsektor zu seinem Mandantenkreis.

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer ernennt zum Stichtag 1. Mai 2021 insgesamt 22 ihrer Anwälte zu Partnern, darunter sieben aus den deutschsprachigen Büros.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Martin Fürsatz, Agentur LOEBELL NORDBERG,

E mf @ loebellnordberg.com T +43 1 890 44 06 17

Hinweise für Redaktionen

Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen 29 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort – unsere mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.

Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte PartG mbB ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung mit dem Sitz in Hamburg, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter PR 1341. Die Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte PartG mbB, Zweigniederlassung Wien ist im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 544740 p eingetragen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Annabel Loebell

Geschäftsführerin/CEO

al @ loebellnordberg.com

Fon: +43-1-8904406-11