Huawei stellt strategische Initiativen und Forschungsrichtungen für das nächste Jahrzehnt vor

Wien/Shenzehn (OTS) - Bei der heutigen Eröffnung des 18. Huawei Global Analyst Summit in Shenzhen stellte Eric Xu, rotierender Vorstandsvorsitzender von Huawei, vor 400 anwesenden Gästen und Zuschauern im Livestream fünf strategische Initiativen vor, um Huawei angesichts eines herausfordernden Geschäftsumfelds zukunftssicher zu positionieren:

Huawei wird das Portfolio optimieren, um die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts zu erhöhen. Als Teil dieser Bemühungen wird Huawei seine Software-Fähigkeiten stärken und mehr in Geschäftsbereiche investieren, die weniger abhängig von fortschrittlichen Prozesstechniken sind, sowie weitere Investitionen in Komponenten für intelligente Fahrzeuge tätigen. Huawei wird an der Maximierung des Werts der 5G-Technologie arbeiten und gemeinsam mit der Industrie an der Entwicklung von 5.5G arbeiten, um die mobile Kommunikation voranzutreiben. Huawei wird mit Harmony OS ein nahtloses, nutzerzentriertes und intelligentes Erlebnis über alle Nutzungsszenarien digitaler Endgeräte hinweg anbieten. Huawei wird Innovationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs für eine kohlenstoffarme Welt vorantreiben. Huawei wird die Herausforderungen im Bereich der Lieferkettenkontinuität bewältigen.

„ Die Wiederherstellung des Vertrauens und der Zusammenarbeit in der globalen Halbleiter-Lieferkette ist entscheidend, um die Branche wieder auf Kurs zu bringen “, betonte Eric Xu und ergänzt: „ Auch in Zukunft werden wir uns in einem komplexen und volatilen globalen Umfeld befinden. Das Wiederaufleben von COVID-19 und die geopolitische Unsicherheit werden für jede Organisation, jedes Unternehmen und jedes Land eine ständige Herausforderung darstellen. Wir glauben fest an die Kraft der digitalen Technologie, um neue Lösungen für die Probleme zu finden, denen wir alle gegenüberstehen. Deshalb werden wir weiterhin innovativ sein und die digitale Transformation gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern vorantreiben, um die Digitalisierung für jeden Menschen, jeden Haushalt und jede Organisation in eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu bringen. “





Die vollständige Aussendung sowie weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria finden Sie unter https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

