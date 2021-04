„ORF III Kulturdienstag“: Premiere für „Wiener Ecken – Der Siegeszug der Werbung“ in dreiteiligem „Erbe Österreich“-Abend

Außerdem: „A fesche Wienerwald-Partie“ und „Wie der Aufzug nach Österreich kam“ sowie „erLesen“ mit Krimirunde um Elsberg, Gruber und Poznanski

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ präsentiert am 13. April 2021 im Hauptabend die „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Wiener Ecken – Der Siegeszug der Werbung“. In „erLesen“ begrüßt Heinz Sichrovsky die Krimischriftsteller/innen Marc Elsberg, Andreas Gruber und Ursula Poznanski. Tagsüber liefert „ORF III AKTUELL“ ab 9.30 Uhr einen umfassenden Nachrichtenüberblick mit Interviews, Analysen, Live-Schaltungen, Reportagen und allen wichtigen Pressekonferenzen live.

Zum Auftakt des „Erbe Österreich“-Abends steht die ORF-III-Neuproduktion „Wiener Ecken – Der Siegeszug der Werbung“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Wien hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, darunter auch das äußere Erscheinungsbild vieler Straßen. Maßgeblich daran beteiligt war die Einführung des Plakats. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Werbeform zunächst in einigen Grätzeln ausprobiert, so zum Beispiel auf der Wiedner Hauptstraße. Aus dem einstigen Wildwuchs an Zetteln kehrte mit Litfaßsäulen und Plakatwänden nach und nach Ordnung ein. Michaela Rathbauer erzählt vom Wandel des Wiener Straßenbildes. Danach folgen „A fesche Wienerwald-Partie – Die Geburt eines Sehnsuchtsortes“ (21.05 Uhr) und „Wie der Aufzug nach Österreich kam“ (21.55 Uhr).

In der ORF-III-Literatursendung „erLesen“ (22.45 Uhr) begrüßt Heinz Sichrovsky die Krimiautorin Ursula Poznanski und die beiden Krimiautoren Marc Elsberg und Andreas Gruber. Während sich in Elsbergs „Der Fall des Präsidenten“ alles um politische Verstrickungen dreht, wird in Grubers „Die Knochennadel“ ein Paris-Trip zum regelrechten Alptraum. Poznanski schließt mit „Vanitas – Rot wie Feuer“ ihre beliebte Thriller-Trilogie ab und zeigt das wahre Gesicht der geheimnisvollen Blumenhändlerin.

