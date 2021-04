Der ORF unterstützt die Initiative DREHBUCH 2021

Fortsetzung der langjährigen erfolgreichen und intensiven Zusammenarbeit mit filmschaffenden Partner/innen

Wien (OTS) - Geschichten erzählen, die das Land bewegen, Stoffe entwickeln, die das Publikum begeistern – dies gelingt dem ORF durch das seit Jahrzehnten gewachsene, intensive und transparente Zusammenspiel und den kreativen Austausch mit sämtlichen Partnerinnen und Partnern. In diesem Sinn unterstützt der ORF die vom Drehbuchverband Austria veröffentlichte Initiative DREHBUCH 2021, die einen Maßnahmenkatalog für eine partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Produktion, Sender, Regie und Drehbuch vorstellt. Einmal mehr soll damit die entscheidende Rolle der Drehbuchautorinnen und -autoren als Fundament für erfolgreiche Film-und Serienprojekte gestärkt werden. Der ORF versteht sich als Auftraggeber wie auch Förderer der kreativen Kräfte des Landes und macht es sich auch in Zukunft zur zentralen Aufgabe, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe – insbesondere auch mit den Drehbuchautorinnen und -autoren – sicherzustellen und weiterzuentwickeln.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Drehbuchautorinnen und -autoren legen mit ihrer kreativen Leistung den Grundstein für jedes fiktionale Programm. Der ORF ist den Drehbuchautorinnen und -autoren des Landes über die gemeinsame Arbeit an den besten Geschichten für das österreichische Publikum verbunden, sowohl als Auftraggeber bei Eigen- und Koproduktionen, als auch als direkter Auftraggeber und Partner bei Stoffentwicklungen sowie als Förderer erster Schritte in ihrem Beruf. Beide Seiten bauen auf eine über Jahrzehnte gewachsene vertrauensvolle Zusammenarbeit auf. Diese Zusammenarbeit soll auch in Zukunft, in Zeiten sich verändernder Marktbedingungen, Kooperationsmodelle und Nutzungsgewohnheiten, gewohnt partnerschaftlich und im gemeinsamen Streben nach innovativen Lösungen bestehen und sich weiterentwickeln.“

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „Durch ein transparentes Zusammenspiel aller Beteiligten auf Augenhöhe werden die bestmöglichen kreativen Impulse für ein erfolgreiches Projekt zusammengeführt. Wir stehen für eine partnerschaftliche, faire und transparente Zusammenarbeit mit den Drehbuchautorinnen und -autoren bei der Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Projekte. Der ORF unterstützt daher die Einbindung der Drehbuchautorinnen und -autoren in den kreativen Prozess bei der Realisierung eines Filmprojekts genauso wie jede Initiative zur Sichtbarmachung von Drehbuchautorinnen und -autoren im Sinne der Wertschätzung des originär Kreativen.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at