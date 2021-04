„Ruh dich aus“: Stadt Wien setzt auf neue RUHDI-Möbel in Wäldern und Wiesen

Wien (OTS) - Wiens Wälder mit Wanderwegen und Wiesen locken gerade jetzt viele Erholungssuchende ins Freie – „da braucht es auch Möglichkeiten, um sich einmal auszurasten“, weiß Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien hat bereits im Vorjahr neue Waldmöbel entworfen. Die modular einsetzbaren Möbel werden in der Abteilung selbst produziert. „Mit den neuen RUHDI – Ruh dich aus – Möbeln wurde die lange Tradition der Wiener Waldmöbel mit Pfiff weiterentwickelt“, freut sich der Stadtrat.

„RUHDI“ besteht aus unterschiedlichen Tisch-Bank Kombinationen, die als Rast- und Picknickplatz für Erholungssuchende in Wiens Wäldern aufgestellt werden. „Gerade erst ist ein solcher Rastplatz im Hörndlwald beim ehemaligen Affritschheim fertig geworden“, so Czernohorszky. Aber auch in der Joseph-Lister-Gasse sind die neuen Möbel bereits aufgestellt.

Neben Bänken und Tischen sind geräumige Liegen namens „Schlafgut“ in Wellenform im Programm. Ein besonderes Highlight ist „RUHDI Jung“: Holzstaffeln in verschiedenen Höhen erlauben ein Anlehnen, Hinsetzen oder auch Dehnen und Stretchen. Sehr praktisch ist auch RUHDI – Tischlein“: Ob Smartphone oder Jause – das kleine Tischchen ist direkt an der Lehne einer Bank montiert und fungiert gleichzeitig auch als Distanzhalter in Zeiten von Corona.

Versteckte Ausflugstipps zum Download: https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/

