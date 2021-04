Mehr als 2 Millionen Impfungen bereits am Freitag erreicht

Rekord erneut gebrochen: 77.736 Corona-Schutzimpfungen an einem Tag

Wien (OTS) - Nachdem am Donnerstag dieser Woche erstmals mehr als 60.000 Personen an einem Tag in Österreich geimpft wurden, wurde dieser Rekord bereits gestern erneut gebrochen. Erstmals wurden mehr als 70.000 Personen an einem Tag geimpft und somit konnte die Schallmauer von 2 Millionen Corona-Schutzimpfungen am Freitag durchbrochen werden. Der Zähler steht somit gesamt auf 2.025.035 eingetragenen Corona-Schutzimpfungen.

Unter den 77.736 Impfungen befanden sich gestern 45.359 Menschen, die eine erste schützende Impfdosis erhalten haben und 32.377 Menschen, die bereits ihre zweite Dosis und somit den vollen Impfschutzerhalten haben. Bei den über 65-Jähringen haben so mittlerweile bereits 43,17 Prozent in Österreich ihre erste Impfung erhalten. Bei ihnen und den RisikopatientInnen liegt derzeit auch der Fokus der österreichischen Impfkampagne.

Alle Zahlen zur Impfung und Links zur Anmeldung in den Bundesländern finden sich unter: https://info.gesundheitsministerium.gv.at/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

Dipl.-Ing. Daniel Böhm

Pressereferent

+43 1 711 00-862479

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at