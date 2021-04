FPÖ – Brückl: Faßmann macht nun aus der allgemeinen Schulpflicht eine allgemeine Impf- und Testpflicht!

Wien (OTS) - „ÖVP-Bildungsminister Faßmann macht nun ernst und will aus der allgemeinen Schulpflicht eine allgemeine Impf- und Testpflicht schaffen. Finger weg von unseren Kindern, denn sie dürfen nicht zu Versuchskaninchen werden.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl die gestrige Ankündigung des Ministers in der ZIB2, im nächsten Schuljahr allen 16- und Mehrjährigen eine Impfung anbieten zu wollen.

„Beim Minister drehte sich lange Zeit alles nur um das Testen in den Schulen. Nun öffnet Faßmann mit dem Impfen die nächste Flanke. Unter der schwarz-grünen Regierung werden damit unsere Schulen immer mehr zu medizinischen Forschungsinstituten, wie es aber den Schülern in dieser seit einem Jahr andauernden schulischen Lockdown-Phase wirklich geht, dürfte Faßmann ziemlich egal sein. Eine kürzlich erschienene Studie belegt, dass der Lernverlust der im Vorjahr nach dem Lockdown getesteten Schüler gegenüber normalen Jahren in etwa ein Fünftel eines Schuljahrs betrug. Dennoch scheint das angestrebte Ziel von ÖVP und Grünen zu sein, überhaupt keinen normalen Schulbetrieb mehr zu zulassen“, so Brückl.

