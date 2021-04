Zum Tod von Prinz Philip: Programmänderungen heute in ORF 2 und ORF III

Mit Doku „Prinz Philip – Der Mann der Königin“ um 21.20 Uhr in ORF 2 und Gesprächsrunde und Porträt ab 22.05 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Zum Ableben von Prinz Philip ändert der ORF heute, am 9. April 2021, sein Programm: ORF 2 zeigt um 21.20 Uhr die „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Prinz Philip – Der Mann der Königin“.

Prinz Philip, Duke of Edinburgh, darf wohl als „Jahrhundert-Zeitzeuge“ betrachtet werden. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Am 10. Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Bereits im Februar 2021 bangte nicht nur das britische Königshaus, sondern auch das ganze Land um sein Leben, als er mit einer Infektion ins Spital eingeliefert wurde, die zu Herzproblemen führte. Der „royale Senior“ war ein unermüdlicher Diener der britischen Monarchie und als dienstältester Prinzgemahl der britischen Geschichte auch ein Rekordhalter, verheiratet mit der dienstältesten Königin der Welt, Elizabeth II. Erst 2017, mit 96 Jahren, zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Die „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Prinz Philip – Der Mann der Königin“ von Fx Goby & Anaïs Feuillette, die ORF 2 heute um 21.20 Uhr in der Bearbeitung von Andreas Novak und Veronika Hotowy zeigt, erzählt seine Lebensgeschichte.

Die aktuelle Ausgabe von „Vera“ entfällt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend nach hinten.

Unter dem Titel „Wie geht es weiter mit den Royals in Großbritannien?“ bringt „Thema“ in memoriam Prinz Philip am Montag, dem 12. April, um 21.10 Uhr in ORF 2 ein Interview mit Karl Hohenlohe.

ORF III ändert aus aktuellem Anlass ebenfalls sein Programm und zeigt heute, am 9. April, um 22.05 Uhr eine 45-minütige Sondersendung unter dem Titel „In memoriam Prinz Philip“. Roland Adrowitzer bittet Adelsexpertinnen und Adelsexperten zum Gespräch und blickt auf das bewegte Leben des Monarchen zurück. Anschließend steht das Porträt „Prinz Philip – ein Leben für die Queen“ (22.55 Uhr) auf dem Programm, gefolgt von „Die Schwiegermutter der Queen“ (23.40 Uhr).

Am Samstag, dem 10. April, setzt ORF III seinen „In memoriam Prinz Philip“-Schwerpunkt fort und widmet dem verstorbenen Gatten der Queen einen Thementag mit mehreren Dokumentationen, die sich mit dem Haus Windsor befassen. Um 20.15 Uhr folgen u. a. das Dacapo von „Prinz Philip – ein Leben für die Queen“ (20.15 Uhr) sowie die Dokus „Die Queen & Co – Die Windsors bei der Arbeit“ (21.10 Uhr) und „Der Buckingham-Palast – Geheimnisse und Tragödien im Königshaus“ (22.00 Uhr). Durch das Programm führt der langjährige London-Korrespondent und England-Kenner Roland Adrowitzer.

