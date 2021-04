ORF startet Technologie-Traineeship ab Herbst 2021

Wien (OTS) - Offensives Human-Resources-Development bildet einen zentralen Schwerpunkt der Weiterentwicklung des ORF vom Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform im Rahmen der Strategie „ORF 2025“. Bis 2026 sollen 150 Personen Traineeprogramme für die Bereiche Journalismus und Programmgestaltung durchlaufen. Im Technologie- und Digitalbereich sind in den nächsten Jahren Plätze für 50 Trainees vorgesehen. Im Herbst 2021 startet das erste ORF-Technologie-Traineeship. Das einjährige Programm für IT-Nachwuchstalente bietet verschiedene Ausbildungs-Schwerpunkte in der ORF-Technik. Die Trainees werden von Mentorinnen und Mentoren unterstützt und erhalten begleitende Schulungen in Seminaren und Workshops.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Für die digitale Weiterentwicklung des ORF ist eine offensive Human-Resources-Strategie von entscheidender Bedeutung. Nach dem vor Kurzem ausgeschriebenen Traineeprogramm für Journalistinnen und Journalisten setzen wir nun mit dem Technologie-Traineeship den nächsten Schritt, um eine junge Generation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen. Damit treiben wir auch im Bereich Personalentwicklung den Change-Prozess zur Public Service Plattform erfolgreich voran!“

Das ORF-Technologie-Traineeship bietet u.a. folgende Schwerpunktbereiche: Business Applications, Broadcast & Production IT, Streaming Plattform Backend, Data Management und Network Technologies. Die Trainees erwarten eine umfassende IT/Media-IT-Weiterbildung zum/zur „Digital Technology“-Spezialisten/Spezialistin, direkte Einbindung in cross-funktionale digitale Transformationsprojekte (u. a. Streaming-Plattformen, Multimedialer Newsroom) bzw. Rotationen innerhalb der IT/Media-IT-Bereiche des ORF und direkte Einblicke in die großen Unterhaltungs-, Informations-, Sport- und Kultursendungen des ORF in Fernsehen, Radio und Internet.

Bewerbungen für das Technologie-Traineeship des ORF

Interessierte können sich mit einem Motivationsschreiben sowie Lebenslauf mit Foto unter https://der.orf.at/jobs bewerben. Eine Fachjury des ORF wird alle einlangenden Bewerbungsunterlagen prüfen und eine Auswahl treffen, welche Bewerber/innen die Gelegenheit erhalten, an einem Assessmentcenter im ORF-Zentrum Wien teilzunehmen. Die Trainees werden auf ein Jahr befristet angestellt. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Mai 2021.

