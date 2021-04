„Sport am Sonntag Spezial“ live aus Salzburg mit Ehrung der erfolgreichen Wintersportler/innen

Am 11. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig und Oliver Polzer präsentieren dieses – ganz im Zeichen der für Österreich so erfolgreichen Weltmeisterschaften stehende – „Sport am Sonntag Spezial“ am 11. April 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1.

Die Ski-Austria-Ehrung der Medaillengewinner

Die WM-Heldinnen und -Helden des Erfolgswinters live auf der Bühne in Salzburg

Parade der Alpin-Stars

Die „WM-Goldenen“ Katharina Liensberger, Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz

Nordische WM-Helden

Marita Kramer und das Damen-Skisprungteam sowie die Nordischen Kombinierer Johannes Lamparter und Lukas Greiderer beantworten Fragen des „Sport am Sonntag“-Publikums

Biathlon-Queen und King of the Board

Österreichs erste Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser und Snowboarder Benjamin Karl nach seinem fünften WM-Titel im Gespräch

Weltcupsiegerinnen

Snowboarderin Anna Gasser und Para-Langläuferin Carina Edlinger als Gäste

