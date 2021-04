FPÖ – Hafenecker: ORF2 schaltet während der Rede von Herbert Kickl die Parlamentsübertragung ab!

Wrabetz möchte ja so gerne noch einmal Generaldirektor werden!

Wien (OTS) - „Der ORF macht in gewohnter Manier der ÖVP die Mauer. Nicht nur, dass ORF2 nur eine Stunde Liveübertragung für die Korruptionssondersitzung rund um ÖVP-Finanzminister Blümel eingeplant hat, bricht man am Küniglberg mitten in der Rede von FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die Übertragung ab. Ein Skandal der Sonderklasse, der einmal mehr zeigt: Dieser ORF hat längst seine Daseinsberechtigung als öffentlich-rechtliche Anstalt verloren“, so heute der FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker in einer Reaktion.

„Offenbar hat der derzeitige Fußgänger und ORF-Chef Alexander Wrabetz noch immer nicht aufgegeben und strebt eine weitere Amtszeit an. Dafür ist ihm jedes Mittel recht, dafür macht er auch der korruptionsbelastenden ÖVP die Mauer, um der Bevölkerung nur ja nicht zu zeigen, wie der ÖVP-Finanzminister Blümel und der ÖVP-Kanzler Kurz hinter den Kulissen tatsächlich agieren. Jedenfalls macht sich der ORF zum Handlanger dieser schwarz-grünen Regierung und es ist eine Schande, dass jährlich noch immer rund 650 Millionen Euro an Zwangsgebühren in diesen ORF gepumpt werden. Daher gilt heute einmal mehr: ‚Schluss mit den Zwangsgebühren, die GIS muss weg!‘“, betonte Hafenecker.

