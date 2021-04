Stärkster Impftag seit Beginn der Corona-Schutzimpfung

Gestern 65.932 Impfungen an einem Tag - alle 2,5 Sekunden eine Impfung

Wien (OTS/BMSGPK) - Gestern, Donnerstag 08.04.2021, wurde der bisher stärkste Impftag seit Beginn der Corona-Schutzimpfung erreicht. So konnten fast 66.000 Impfungen und damit erstmals mehr als 60.000 Personen an einem Tag in Österreich geimpft werden.****

Insgesamt wurden aktuell bereits rund 1.950.000 Impfungen in Österreich verabreicht. Bis Ende der Woche werden es somit mehr als 2 Millionen Impfungen sein. Im Schnitt wird aktuell alle 2,5 Sekunden eine Impfung verabreicht.

Durch größere Liefermengen können die Kapazitäten bei den Impfungen in den nächsten Wochen noch stärker gesteigert werden. Zukünftig werden es an manchen Tagen bis zu 100.000 Impfungen und mehr in Österreich sein. Aktuell liegt der Schwerpunkt in Österreich bei den 65- bis 79-Jähringen sowie den RisikopatientInnen.

Alle Zahlen zur Impfung und Links zur Anmeldung in den Bundesländern finden sich unter: https://info.gesundheitsministerium.gv.at/ (Schluss)





