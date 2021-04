Blümel zu Gast bei Corinna Milborn – „Milborn“ am Montag um 20:00 Uhr auf PULS 24

„Milborn“ kehrt nach einer kurzen Pause zurück auf die Bildschirme mit topaktuellen Gästen – dieses Mal unter anderem mit Finanzminister Gernot Blümel

Wien (OTS) - Die Regierung kommt nicht zu Ruhe: Neben der Corona-Krise rütteln auch veröffentlichte Chat-Protokolle rund um die Bestellung des ÖBAG-Vorstands Thomas Schmid am politischen Fundament des Staates. Zentrale Figur hierbei ist Gernot Blümel. Bei Corinna Milborn spricht er über die Vorwürfe und mögliche Konsequenzen.

Neben den brisanten Vorwürfen ist es auch an der Zeit eine Bilanz zu den Corona-Hilfen zu ziehen: Wie wird die österreichische Wirtschaft weiter unterstützt? Was muss noch verbessert werden? All diesen Fragen stellt sich Gernot Blümel bei Corinna Milborn – „Milborn“ am Montag, 12. April 2021, um 20.00 Uhr und um 21.30 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf ZAPPN App.





