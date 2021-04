Fair Pay – SPÖ-Kultursprecherin Heinisch-Hosek fordert „endlich Taten statt Ankündigungen“

SPÖ will faire, einheitliche Regeln für Bundestheater-Verträge, Vertragsauflösungen und Ersatzzahlungen

Wien (OTS/SK) - In Sachen Fair Pay im Kulturbereich fordert die neue Kultursprecherin der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hosek, von Staatssekretärin Mayer endlich „Taten statt Ankündigungen und Arbeitskreise“. „Der Austausch mit den Interessensgruppen läuft seit Monaten – Zeit, dass die Kulturstaatssekretärin Ergebnisse vorlegt. Durch die Corona-Pandemie und die ständigen Lockdowns wird die soziale Lage vieler Kulturschaffender Woche für Woche prekärer. Es braucht endlich konkrete Maßnahmen. Ein erster Schritt hätte schon längst bei den Bundestheatern im Zusammenhang mit Vertragsauflösungen passieren müssen.“ ****

„Fair Pay ist im Regierungsprogramm verankert und wird von der Kulturstaatssekretärin auch immer wieder als Anliegen betont. Das ist erfreulich, aber es braucht mehr als regelmäßige Bekenntnisformeln“, so Heinisch-Hosek. Gelegenheit dafür hätte es in der Corona-Pandemie gegeben, das Gegenteil ist jedoch geschehen: Aufgrund von Covid-19 gab es zahlreiche Absagen von Veranstaltungen in den Bundestheatern. Während das Burgtheater sehr vorbildlich agiert und keine Verträge storniert hat, wurden an der Wiener Staatsoper 103 Verträge aufgelöst, an der Volksoper 50. Das Volumen der aufgelösten Verträge belief sich in der Staatsoper auf 3,61 Mio. Euro. Ausbezahlt wurden jedoch nur 0,82 Mio. Euro. Bei der Volksoper betrug das Volumen 0,74 Mio. Euro, ausbezahlt wurden lediglich 0,29 Mio. Euro. „Hinter diesen Zahlen stehen viele persönliche Schicksale, die von diesen Vertragsauflösungen betroffen waren und finanziellen Schaden hatten. Leider wurden aus dem ersten Lockdown keine Lehren gezogen und auch für die folgenden Schließungen keine Vorkehrungen getroffen. Es braucht an den Bundestheatern dringend einheitliche und faire Verträge ohne Klauseln zu höherer Gewalt und transparente, faire Vereinbarungen über Ersatzzahlungen!" (Schluss) ah/lp

