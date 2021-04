Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Mai 2021

Aktion des Baustellen-Marketings der Wirtschaftskammer Wien

06.05. Schokoherzen vorm Muttertag

Eine süße Überraschung erwartet an diesem Donnerstag nicht nur Mütter entlang der U2/U5-Baustellentrasse im Bereich Matzleinsdorfer Platz und Bacherplatz, Reinprechtsdorfer Straße, Pilgramgasse, Hofmühlgasse, Kirchengasse, Josefstädter Straße, Auerspergstraße und Frankhplatz. Zwischen 14 und 17 Uhr erhalten dort alle Passantinnen und Passanten sowie Kundinnen und Kunden in den Geschäften als Dankeschön für ihre Treue kostenlose Schokoherzen.

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

06.05. - 27.05. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa. Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 19 Uhr statt.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

07.05. - 28.05. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im Mai:

07.05.2021

14.05.2021

21.05.2021

28.05.2021

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

06.05. - 27.05. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkte sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an! Ab sofort werden Einkäufe auch gerne bequem nach Hause geliefert - weitere Infos unter https://www.floradl.at.

Sofern es die Corona-Maßnahmen erlauben, wird einmal im Monat ein vergrößerter Markt stattfinden. Als Stargast für die kleinen Marktgäste wird „Bakabu, der Ohrwurm aus dem Singeland“ mit aufregenden und herzerwärmenden Geschichten und tollen Mitsing-Liedern auftreten.

Termine im Mai:

06.05.2021 - großer Markt + Bakabu, der Ohrwurm aus dem Singeland

20.05.2021

27.05.2021

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

05.05. - 26.05. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im Mai:

05.05.2021

12.05.2021

19.05.2021

26.05.2021

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.05. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kundinnen und Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

07.05. - 28.05. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt gibt es jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

14.05. & 28.05.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

07.05. & 21.05.: Piazza Star 22, Erzherzog-Karl-Straße 129

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at/

