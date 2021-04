SPÖ-Termine von 12. April bis 18. April 2021

DIENSTAG, 13. April 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

15.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Diskussion „Die fünfte Gewalt? Social Media & unsere Demokratie“. Die Diskussion wird als Live-Stream via YouTube und Facebook übertragen. Diskussionsteilnehmer sind: Ingrid Brodnig (Autorin und Journalistin), Katharina Kucharowits (SPÖ-Bereichssprecherin für Netzpolitik) und Bernhard Pörksen (Professor für Medienwissenschaft, Universität Tübingen). Moderation: Maria Maltschnig (Direktorin des Karl-Renner-Instituts). Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/ht5e6hd6.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet eine Video-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ statt. Robert Misik im Gespräch mit Michael Häupl zum Thema „Jeder Mensch hat das Recht auf ein gutes Leben“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

MITTWOCH, 14. April 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

9.30 Uhr Andreas Schieder nimmt am Online-Pressegespräch "Nordmazedonien - welche Fortschritte bei der Annäherung an die EU?" mit dem bulgarischen EU-Abgeordneten Ilhan Kyuchyuk teil. Das Gespräch findet via Zoom und auf Englisch statt. Anmeldung über huberta.heinzel @ ep.europa.eu

19.00 Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, findet ein Online-Live-Gespräch mit Kapka Kassabova zum Thema „Am See - Reise zu meinen Vorfahren in Krieg und Frieden“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

DONNERSTAG, 15. April 2021:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet eine Video-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ statt. Robert Misik im Gespräch mit Bernd Marin zum Thema „Die Welt danach - Leben, Arbeit und Wohlfahrt nach dem Corona-Camp“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

FREITAG, 16. April 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Afrika. Dimensionen eines Kontinents“, kuratiert von Georg Lennkh, findet eine Video-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ statt. Georg Lennkh im Gespräch mit Mireille Ngosso zum Thema „Die Krise in der Krise - Die demokratische Republik Kongo in einer Spirale von Instabilität“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

