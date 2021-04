ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert „Das große Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien“

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend mit ORF-III-Neuproduktionen über den Zweiten Weltkrieg

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Sonntag, dem 11. April 2021, im Rahmen von „Wir spielen für Österreich“ exklusiv „Das große Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien“ mit Stars wie Carin Filipčić, Maya Hakvoort oder Lukas Perman. Danach steht das Erfolgsmusical „I am from Austria“ auf dem Programm. Am Sonntagmorgen zeigt ORF III „Der Liederkosmos“ von der Mozartwoche 2021, während am Samstag, dem 10. April, ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend verschiedene Aspekte des Zweiten Weltkriegs beleuchtet – von Zivilcourage über Hitlers Kindersoldaten bis hin zu einem verheerenden Bombenangriff.

Samstag, 10. April

Den vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend eröffnet die ORF-III-Neuproduktion „Gegen den Befehl – Zivilcourage am Ende des Zweiten Weltkriegs“ (20.15 Uhr) von Klaus T. Steindl. Die Doku zeigt außergewöhnliche Ereignisse, darunter etwa die sogenannte „Amerikaner-Schlägerei von Amstetten“. All diese Geschehnisse gegen Ende des Zweiten Weltkriegs haben eines gemeinsam: den zivilen Ungehorsam. Um 21.10 Uhr steht eine weitere ORF-III-Produktion auf dem Programm: „Kinder an die Flak – Hitlers Kindersoldaten“. In den Kriegsjahren 1943 bis 1945 verrichten rund 200.000 Jugendliche ihren Dienst als Luftwaffenhelfer in der Deutschen Wehrmacht. Im Film von Helmut Berg berichten drei Männer und eine Frau aus Österreich von ihren Erfahrungen als Kind im Kriegsdienst. Um 22.00 Uhr folgt die Dokupremiere „An einem Tag im April – Attnang-Puchheim im Bombenhagel“ von Robert Breber. Kurz vor Kriegsende 1945 bricht über die Gemeinde einer der verheerendsten Bombenangriffe im österreichischen Raum herein. Der Film kehrt zu den Originalschauplätzen zurück und berichtet eindringlich über Ziele, Hintergründe und Folgen in Oberösterreich. Der Abend schließt mit der „zeit.geschichte“-Doku „41 Tage der Gewalt – Die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs“ (22.50 Uhr)

Sonntag, 11. April

Am Sonntag zeigt ORF III in der „Erlebnis Bühne matinee“ um 9.00 Uhr „Der Liederkosmos“ von „Rolando Villazóns Mozartwoche“ 2021. Im großen Saal der Stiftung Mozarteum Salzburg begleitet die Pianistin Elena Bashkirova die Sopranistin Sylvia Schwartz, die Mezzosopranistin Magdalena Kožená und den Tenor Mauro Peter zu Liedern von Mozart. Auf dem Programm stehen mit „Das Kinderspiel“ KV 598, „Dans un bois solitaire“ KV 308 und „Ridente la calma“ KV 152 deutsche, französische und italienische Werke. Bashkirova spielt außerdem die Fantasie in d-Moll für Klavier KV 397.

Im Hauptabend setzt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ die „Wir spielen für Österreich“-Reihe fort und präsentiert „Das große Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien“ (20.15 Uhr) aus dem Wiener Ronacher. In der exklusiv für das TV-Publikum aufgezeichneten Vorstellung geben die Musical-Stars Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz, Wietske van Tongeren, Gino Emnes, Oedo Kuipers, Lukas Perman und Mark Seibert die schönsten Melodien aus dem VBW-Musicalrepertoire zum Besten. Musikalisch werden sie vom Orchester der VBW unter der Leitung von Herbert Pichler und Michael Römer begleitet. Es erklingen Lieder aus „Elisabeth“, „Rebecca“, „Tanz der Vampire“, „Der Besuch der alten Dame“, „Mozart!“, „Schikaneder“ sowie „Don Camillo und Peppone“. Musical-Intendant und Hausherr Christian Struppeck, der auch für das künstlerische Konzept des musikalischen Abends verantwortlich zeichnet, führt durch das Programm. Die Bildregie hat Gregory Glaser übernommen. Anschließend zeigt ORF III einen weiteren Programmpunkt des VBW-Repertoires: das Erfolgsmusical „I am from Austria“ (21.45 Uhr), das im September 2017 seine Weltpremiere im Wiener Raimund Theater feierte. In den Hauptrollen sind Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Martin Bermoser und Dolores Schmidinger zu sehen.

