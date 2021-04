„Hohes Haus“ über die Beteiligungs AG und einen Tiergarten im Lockdown

Am 11. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 11. April 2021, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Beteiligungs AG

Die Veröffentlichung der SMS-Nachrichten des türkisen Führungsteams rund um die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef, weitere „Grillstunden“ für den Finanzminister im Ibiza-Untersuchungsausschuss und als Höhepunkt dann noch eine Sondersitzung des Nationalrates zu den Mauscheleien rund um die Österreichische Beteiligungs AG. Marcus Blecha zeichnet eine innenpolitisch wenig erfreuliche Woche für die Türkisen nach.

Gast im Studio ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Tür auf, Tür zu

Was gilt für wen, wann und wo? Seit Ausbruch der Pandemie leben wir mit verschiedenen Einschränkungen und mehreren Lockdowns mit unterschiedlichsten Regeln. Das macht es weder für die Bevölkerung noch für die betroffenen Branchen einfach. Susanne Däubel hat sich diese herausfordernde Zeit am Beispiel des Tiergartens Schönbrunn in Wien angesehen.

Worte der Vorsitzenden

Corona ermüdet, fordert und überfordert und das seit mehr als einem Jahr. Claus Bruckmann ist in das ORF-Archiv gegangen und hat anhand von Plenarreden von Kanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober die politischen Entscheidungen seit Beginn der Pandemie nachgezeichnet.

