„Tut gut“-Wanderbox wieder verfügbar

LR Eichtinger: Wanderbox kostenfrei vorbestellen und attraktive Preise gewinnen

St. Pölten (OTS) - Der Frühling hält langsam, aber sicher Einzug und damit ist die Wandersaison 2021 auch meteorologisch eröffnet. Dazu braucht es angepasstes Schuhwerk, Proviant, Spaß an der Bewegung und gutes Kartenmaterial. Letzteres liefert die „Tut gut“-Wanderbox. „Interessierte können sich ein Exemplar der neuen Auflage abholen und loswandern“, empfiehlt Landesrat Martin Eichtinger und ergänzt:

„Einmal pro niederösterreichischem Haushalt kann die äußerst beliebte ‚Tut gut‘-Wanderbox – so lange der Vorrat reicht – kostenfrei bestellt werden.“

Niederösterreich ist dank seiner landschaftlichen Vielfalt ein wahres Wander-Paradies. Die abwechslungsreichen und familienfreundlichen „Tut gut“-Wanderwege bieten mit insgesamt rund 1.500 Kilometer Wegstrecke und mehr als 200 verschiedenen Routen allen Wanderinnen und Wanderern das Richtige. Wandern ist ein wichtiger Beitrag, um Vorsorge für die eigene Gesundheit zu betreiben.

Die „Tut gut“-Wanderbox enthält die Karten aller 74 „Tut gut“-Wanderwege. All jene, die bereits im Vorjahr bestellt haben, können sich die neu dazugekommenen Wege unter www.noetutgut.at/infomaterial nachordern. Parallel zur Neuauflage der Box läuft bis 16. Mai eine Umfrage zu den „Tut gut“-Wanderwegen. Ziel ist es, die Wanderwege nachhaltig weiterzuentwickeln und wertvolles Feedback von der Bevölkerung einzuholen. Mit einem Klick auf www.noetutgut.at/umfrage und fünf Minuten Zeit kann man durch die Teilnahme an der anonymen Umfrage anschließend auch an einem Gewinnspiel teilnehmen und einen dieser tollen Preise gewinnen:

5 x 2 Tickets für die Niederösterreich Bahnen (zur Verfügung gestellt von den Niederösterreich Bahnen)

3 nachhaltig hergestellte Rucksäcke sowie 2 RADLand NÖ- Goodiebags (zur Verfügung gestellt von der Energie- und Umweltagentur NÖ, Initiative wir-leben-nachhaltig.at)

5 gefüllte „Tut gut“-Wanderrucksäcke

Alle Informationen zu den „Tut gut“-Wanderwegen gibt es unter www.noetutgut.at/wanderweg.

Nähere Informationen: Initiative „tut gut"

