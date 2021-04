Der Wiener Bürgermeister "Ohne Maulkorb" auf Krone.tv

Wien (OTS) - Das vor kurzem gestartete Krone.tv-Format „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“ von und mit Filmemacher Rudi Dolezal überrascht heute Abend um 21.10 Uhr mit einem Gast aus der österreichischen Spitzenpolitik - niemand anderes als Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nimmt auf Rudis roter Couch im „Krone“ Studio Platz.

In der 90-minütigen Abendshow lässt der stets sachliche Stadtchef tief hinter die Politiker-Fassade blicken und spricht über die Corona-Krise und warum sie ihn oft schlecht schlafen lässt. Aber auch Themen wie „Falco“, „Drahdiwaberl“, Hugo Portisch und natürlich "König Fußball" ließen den Bürgermeister emotional werden.

Ein Interview mit Seltenheitswert, denn Rudi Dolezal und Michael Ludwig, beide im Gemeindebau aufgewachsen, kennen einander seit Studienzeiten. Entsprechend vertraut, wienerisch und in Du-Form war die Gesprächsführung. Kurzum: Wiens Bürgermeister, wie man ihn noch nie auf dem TV-Schirm erlebt hat.

Dolezal: „Mir geht es in meiner neuen Sendung 'OHNE Maulkorb MIT Dolezal' vor allem darum, unübliche Gespräche mit interessanten oder polarisierenden Persönlichkeiten zu führen, die man so nirgendwo anders im österreichischen Fernsehen zu sehen bekommt - offen, menschlich, direkt, ehrlich, unverkrampft. Ich möchte mit Krone.tv etwas in der TV-Landschaft bewegen.“



Das neue Format von Krone.tv ist via Satellit, Kabel und Antenne auf den TV-Geräten in den Wohnzimmern der Österreicher zu sehen. Infos zum Empfang von Krone.tv finden Sie unter: krone.tv/empfang

Sendung verpasst? Dieses und alle weiteren Formate von Krone.tv finden Sie zum Nachsehen auf krone.tv/mediathek



„OHNE Maulkorb MIT Dolezal“ mit Michael Ludwig, Freitag, um 21.10 Uhr auf Krone.tv

Nächste Sendung: Dienstag, 13.04., 20:15 Uhr, Thema: „Urgestein des Austropops wie ihn noch niemand kennt – Boris Bukowski zu seinem 75. Geburtstag.“

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Nina Leber, MA

+43 (0)5 7060 23517

n.leber @ krone.at

www.krone.at