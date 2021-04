MolecuLight kündigt die Ernennung von 11 globalen Vertriebspartnern an

Toronto (ots/PRNewswire) - Umfassende Unterstützung und technisches Know-how der Vertriebspartner wird die wachsende globale Nachfrage für das MolecuLight i:X® Fluoreszenz-Wundbildgebungsgerät befriedigen

MolecuLight Inc, das führende Unternehmen im Bereich Point-of-Care-Fluoreszenz-Imaging zur Erkennung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, gab bekannt, dass es 11 spezialisierte globale Vertriebspartner für sein i:X Fluoreszenz-Wundbildgebungsgerät ernannt hat. MolecuLights Distributoren sind Tradis Gat ltd. (Israel), Al Zahrawi Medical Supplies LLC (Königreich Saudi Arabien), AUMET Construction & Hospitals Management (Kuwait), Mintcare Sdn Bhd (Malaysia), Distribuidora Indexlab S.A. de C.V. (Mexiko), Sedeer Medical (Katar), Mintcare Sdn Bhd (Singapur), KOVE, Inc (Südkorea), Nanomedix (PVT) LTD (Sri Lanka), Al Zahrawi Medical Supplies LLC (Vereinigte Arabische Emirate), und Mintcare Sdn Bhd (Vietnam).

"Mit der wachsenden Nachfrage nach unserer MolecuLight i:X-Plattform und unserem Engagement für ein Höchstmaß an Service und Support freuen wir uns, unsere 11 spezialisierten Vertriebspartner bekannt zu geben", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. "Jeder Vertriebspartner und seine kaufmännischen Teams wurden speziell für den Einsatz und den erfolgreichen Betrieb des i:X geschult und können lokale Vorführungen und Schulungen in ihren jeweiligen Märkten und in der entsprechenden Landessprache unterstützen. Es gibt auch eine sehr starke Verbindung, die es jedem Vertriebspartner oder Kunden ermöglicht, auf das zentrale Team von MolecuLight zuzugreifen, wenn es um spezielle Anfragen oder Unterstützung geht, an unserem globalen Veröffentlichungs- und Beweisprogramm teilzunehmen und Ideen für die Entwicklung neuer Produkte auszutauschen."

Jeder Vertriebspartner unterhält ein geschultes Vertriebs- und klinisches Anwendungs-Support-Team, das die lokalen MolecuLight-Kunden durch klinische Demonstrationen, durch die Bereitstellung des umfassenden MolecuLight-Schulungsprogramms für neue Kunden und durch die Unterstützung der laufenden Einführung des i:X-Geräts unterstützt.

MolecuLight unterhält auch ein direktes Team für Vertrieb, klinische Anwendungen und technischen Support in den USA und Kanada.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, das seine proprietäre Fluoreszenz-Bildgebungsplattformtechnologie in mehreren klinischen Märkten entwickelt hat und vermarktet. Das erste kommerziell freigegebene Gerät von MolecuLight, das Fluoreszenz-Bildgebungssystem MolecuLight i:X, und sein Zubehör bieten dem globalen Wundversorgungsmarkt ein handgehaltenes Point-of-Care-Bildgebungsgerät zur Erkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Verwendung mit klinischen Anzeichen und Symptomen) und zur digitalen Wundmessung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch für andere Märkte mit weltweit relevantem, unerfülltem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und andere industrielle Schlüsselmärkte.

