Foto- und Videotermin in Ansfelden: BK Kurz und LH Stelzer besuchen Corona-Teststraße

Freitag, 9. April, 16:15 Uhr

Linz (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Abteilung Presse des Landes Oberösterreich lädt Sie sehr herzlich am



Freitag, 09. April 2021, um 16:15 Uhr,

PCR-Drive-In-Teststraße Ansfelden, Traunuferstraße 98, 4052 Ansfelden



zu einem Foto- und Videotermin mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer ein. Bundeskanzler Kurz und Landeshauptmann Stelzer besuchen die Corona-Teststraße in Ansfelden und danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz.



Hinweis für Medienvertreter/innen:

Eine Teilnahme vor Ort ist nur für Kamerateams sowie Fotograf/innen nach vorheriger Akkreditierung per E-Mail an landeskorrespondenz @ ooe.gv.at möglich.

ACHTUNG: Es wird darum gebeten, einen negativen Antigen-Test vorzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.



