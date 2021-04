Einladung zum Pressegespräch: Vöslauer stellt erste PET-Mehrwegflasche vor

Bad Vöslau (OTS) - Der niederösterreichische Pionier und Marktführer am Mineralwassermarkt, die Vöslauer Mineralwasser GmbH, fokussiert bei der Entwicklung seiner Gebinde seit mehr als 15 Jahren auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Nach der Wiedereinführung der Glas-Mehrwegflasche im Handel 2014, dem Launch der ersten PET-Flasche aus 100 % rePET im Jahr 2018 sowie der Einführung der ersten 0,5 Liter Glas-Mehrwegflasche im Handel 2019, geht Vöslauer nun noch einen Schritt weiter und präsentiert seine Pläne zur Neuauflage der ersten und bisher einzigen PET-Mehrweg-Flasche in Österreich.

In den 1990er Jahren waren noch rund 80 Prozent der Getränke in Österreich in Mehrwegflaschen abgefüllt. Seither ist der Anteil an Glas-Mehrwegflaschen auf rund 20 Prozent gesunken. Die PET-Mehrwegflasche ist 2009 gänzlich vom Markt verschwunden. Dabei lässt sich mit Mehrweg-Flaschen durch das Wiederbefüllen eine deutliche Menge an Material einsparen. Mit dem Ausbau des Mehrweg-Sortiments leistet Vöslauer einen wichtigen Beitrag zu Müllreduktion und Klimaschutz im Getränkeregal.

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum „Pressegespräch PET-Mehrweg“ ein.

Teilnehmer:



Mag. Birgit Aichinger, Geschäftsführerin Vöslauer Mineralwasser GmbH



DI Herbert Schlossnikl, Geschäftsführer Vöslauer Mineralwasser GmbH



Lisa Panhuber, MSc, MA, Konsumexpertin von Greenpeace in Österreich



Univ.-Prof. Dr.-Ing. Anke Bockreis, Professur für Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement, Universität Innsbruck



Anmeldung erforderlich: office @ zbcom.at



Das Pressegespräch findet im Online-Raum der Concordia auf der Plattform „Zoom” statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Wir bitten Sie, beim Eintritt Ihren Vor- und Nachnamen anzugeben.

Datum: 13.04.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

