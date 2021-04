Hörl und Gerber zu neuen Unternehmenshilfen: Wichtiger Griff unter die Arme auf den hoffentlich letzten Metern!

Öffnungskommission erarbeitet Rahmenbedingungen für ein sicheres und dauerhaftes Aufsperren

Innsbruck (OTS) - Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl und Spartenobmann LAbg. Mario Gerber begrüßen die gestern präsentierten Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft als „wichtigen Griff unter die Arme auf den hoffentlich letzten Metern der Corona-Krise“. Lob spenden die beiden dabei den Klubobleuten August Wöginger und Sigrid Maurer für das erzielte Ergebnis, das vielen Unternehmerinnen und Unternehmern nochmals den notwendigen Mut mache.

Wesentlicher Teil des Pakets sei die Verlängerung der Unterstützung für besonders betroffene Branchen. So wird der doppelte Ausfallsbonus mit einem Zuschuss von 30% auch für April gelten und samt Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss insgesamt 45% des Umsatzausfalles betragen. Daneben wird die Gültigkeit von Wiedereinstellungszusagen für die Dauer behördlicher Schließungen verlängert und die Notstandshilfe bis Ende Juni auf die Höhe des Arbeitslosengeldes aufgestockt. „Eine sinnvolle Maßnahme ist auch die Einsetzung einer Öffnungskommission, die aktuell Rahmenbedingungen erarbeitet, um ein sicheres und dauerhaftes Aufsperren unserer Betriebe zu ermöglichen. Gerade jetzt braucht es Expertise und Verlässlichkeit, um maximale Planbarkeit für die Betriebe sicherzustellen“, so Hörl.

Auch Gerber lobt die präsentierten Maßnahmen als „ganzheitlichen Ansatz mit Weitblick“. „Es geht ja nicht nur um die Unternehmen, sondern auch um die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sicherheit von Arbeitsplätzen und die finanzielle Hilfe für all jene, die ohnedies bereits seit Monaten am Limit leben. Damit schafft diese wichtige Finanzspritze nicht nur Entlastung, sondern auch Zuversicht“, so Gerber.

