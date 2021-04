MozzaRisella, die vegane Käsealternative aus gekeimtem Bio-Vollkornreis

MozzaRisella bietet eine schmackhafte Option für pflanzliche Feinschmecker

Straßwalchen (OTS) - Ob aus medizinischen Gründen, für einen gesünderen Lebensstil oder aufgrund von ethischen und ökologischen Bedenken, pflanzenbasierte Ernährung gewinnt schnell an Popularität - geschätzt als gesund, leicht und innovativ. MozzaRisella aus gekeimten Bio-Vollkornreis ist für jeden geeignet - ob Zöliakie, Laktose-Intoleranz, Allergien auf bestimmte Inhaltsstoffe oder einfach nur für Konsumenten, die einen neuen Weg finden wollen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auf natürliche Art und Weise zu steigern. Jeder kann seinen Lebensstil und seine Kochgewohnheiten neu erfinden, indem er 100% pflanzliche und vegane Optionen verwendet.

Reis ist seit Jahrhunderten der Eckpfeiler für die Ernährung des Menschen, da er nährstoffreich, erfrischend und leicht verdaulich ist. Vollkornreis ist ein Lebensmittel, das von einer großen Anzahl von Ernährungswissenschaftern aufgrund seiner zahlreichen Tugenden und guten Nährwerte empfohlen wird. In seiner gekeimten Form besteht er aus einer Vielzahl von Mikronährstoffen. Bio Vollkorn-Reis enthält auch hohe Mengen an Protein, komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen. All dies trägt zur Aufrechterhaltung eines guten Gleichgewichts im Körper und der korrekten Funktion des Stoffwechsels bei. Vollkornreis ist von ernährungsphysiologisch höherer Qualität als die polierte (oder geschälte) weiße Version, die vorwiegend erhältlich ist. Poliert bedeutet, dass die nährstoffreiche Silberhaut sowie die darunter liegende Samenschale in einem Verarbeitungsschritt bereits entfernt wurden - dadurch hat der Vollkornreis mehr nahrhafte Komponenten.

MozzaRisella, die vegane Bio-Käsealternative aus Vollkornreis, der in Italien angebaut und gekeimt wird, bietet eine sehr nahrhafte, schmackhafte und vollständig allergenfreie Ernährungsalternative. Das Unternehmen aktiviert die Vollkornreissamen italienischen Ursprungs durch die natürliche Methode des Keimens, mit Quellwasser direkt aus dem Herzen des Naturparks Lessinia der Kleinen Dolomiten. Alle Produkte sind zu 100 % auf Pflanzenbasis und ihre Produktion beinhaltet keine Abholzung von Wäldern, keinen übermäßigen Wasserverbrauch oder eine Schädigung der Tiere, d.h. sie tragen zur Erhaltung der Weltgesundheit als auch zum menschlichen Wohlbefinden bei.

Die Produkte sind nicht nur frei von Laktose, Gluten und Soja, sondern profitieren auch von den gesundheitlichen Vorteilen der Verwendung von gekeimtem Vollkornreis. Als einzige Marke dieser Art, die derzeit auf dem Lebensmittelmarkt erhältlich ist, verpflichtet sich MozzaRisella aufgrund der erheblichen gesundheitlichen Vorteile, immer nur 100% Bio-Vollkornreis in ihren Produkten zu verwenden.

MozzaRisella ist in Österreich im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

