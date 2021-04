Lotto: Jackpot mit 1,3 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

Doppeljackpot beim Joker, am Freitag warten 600.000 Euro

Wien (OTS) - Am vergangenen Mittwoch gab es keinen Sechser bei „6 aus 45“, und das erhöht die Spannung bei der vierten Bonus-Ziehung des heurigen Jahres am Freitag. Denn es geht um einen Jackpot und damit um rund 1,3 Millionen Euro für den Sechser. Das ist aber noch nicht alles, denn, wie der Name „Bonus-Ziehung“ schon verrät, gibt es wieder einen Bonus: Auch diesmal werden unter allen mitspielenden Tipps 300.000 Euro extra verlost. Die Ziehung wird übrigens von ORF-Frühstücks-TV-Lady Eva Pölzl, die seit mittlerweile fünf Jahren ihrem Publikum „Guten Morgen Österreich“ wünscht, moderiert.

Ein Steirer durfte sich am Mittwoch dank eines Quicktipps als einziger über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Er erhält für seinen Sologewinn mehr als 89.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Dadurch erhöhte sich der Gewinn der 37 Gewinner eines Fünfers auf mehr als 7.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der Bonus-Ziehung am Freitag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang. Damit wird am Freitag ein Doppeljackpot ausgespielt, bei dem rund 600.000 Euro auf all jene warten, die die richtige Joker Zahl auf ihrer Quittung und auch das Kreuzerl beim „Ja“ gesetzt haben.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7. April 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 647.299,05 – 1,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 89.003,60 65 Fünfer zu je EUR 1.493,70 209 Vierer+ZZ zu je EUR 139,30 3.671 Vierer zu je EUR 44,00 5.116 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 60.310 Dreier zu je EUR 4,80 174.950 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 17 26 27 43 44 Zusatzzahl 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7. April 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 37 Fünfer zu je EUR 7.009,90 1.830 Vierer zu je EUR 24,00 32.455 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 13 18 24 30 32

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 7. April 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 452.607,67 – 600.000 Euro warten 5 mal EUR 8.800,00 96 mal EUR 880,00 836 mal EUR 88,00 8.413 mal EUR 8,00 84.578 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 0 5 7 5 3

