Neue Human Resources Leitung bei Sanofi Österreich

Anita Widmann steigt als Country Head Human Resources bei Sanofi ein.

Ich freue mich sehr auf die zahlreichen neuen Aufgaben und spannenden Herausforderungen bei Sanofi. Gemeinsam mit meinem Team wollen wir weiterhin wichtige Schritte im strategischen Personalmanagement – insbesondere im Hinblick auf Anforderungen neuer Generationen, Diversität und Digitalisierung – setzen Anita Widmann, Head of Human Resources 1/3

Sanofi ist schon seit Langem ein besonders attraktiver Arbeitgeber, der allen MitarbeiterInnen zahlreiche Benefits bietet und aktuell wieder mit dem Gütesiegel „Beruf und Familie“ ausgezeichnet wurde. Flexibles Arbeiten, umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und nationale wie internationale Aufstiegschancen sind nur einige Aspekte, die wir bei Sanofi schon leben und weiter vorantreiben werden. Anita Widmann, Head of Human Resources 2/3

Mit Anita Widmann konnten wir wieder eine absolute HR-Expertin für Sanofi gewinnen und an Board des Senior Leadership Teams holen. Mit ihrem Knowhow in den Bereichen Organisationsentwicklung, Employer Branding und Change Management stellt Anita Widmann eine große Bereicherung für Sanofi dar Wolfgang Kaps, General Manager 3/3

Wien (OTS) - Karriere: Seit 1. März 2021 ist Mag. Anita Widmann Head of Human Resources bei Sanofi in Österreich. Nach 15 Jahren bei der Philips Austria GmbH wechselt Widmann zu Sanofi in die pharmazeutische Industrie.

Zuletzt war die studierte Betriebswirtin (Wirtschaftsuniversität Wien) Country HR Head und Prokuristin bei der Philips Austria GmbH sowie Mitglied des Philips Management Teams. Widmann verantwortete österreichweit die strategischen und operativen HR-Management-Agenden für die Geschäftsbereiche Health Systems, Personal Health und Country Organisation. Ihre Schwerpunkte lagen neben Digitalisierung des HR-Bereichs in der Organisationsentwicklung (M&A und Ausgliederungen) sowie im Change und Transformation Management.

„ Ich freue mich sehr auf die zahlreichen neuen Aufgaben und spannenden Herausforderungen bei Sanofi. Gemeinsam mit meinem Team wollen wir weiterhin wichtige Schritte im strategischen Personalmanagement – insbesondere im Hinblick auf Anforderungen neuer Generationen, Diversität und Digitalisierung – setzen “, betont Anita Widmann, Head of Human Resources Austria.

Widmann setzt fort: „ Sanofi ist schon seit Langem ein besonders attraktiver Arbeitgeber, der allen MitarbeiterInnen zahlreiche Benefits bietet und aktuell wieder mit dem Gütesiegel „Beruf und Familie“ ausgezeichnet wurde. Flexibles Arbeiten, umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und nationale wie internationale Aufstiegschancen sind nur einige Aspekte, die wir bei Sanofi schon leben und weiter vorantreiben werden. “

Anita Widmann folgt Johanna Hummer nach, die bei Sanofi eine globale Führungsposition als Global HR Business Partner Growth Hub übernahm.

„ Mit Anita Widmann konnten wir wieder eine absolute HR-Expertin für Sanofi gewinnen und an Board des Senior Leadership Teams holen. Mit ihrem Knowhow in den Bereichen Organisationsentwicklung, Employer Branding und Change Management stellt Anita Widmann eine große Bereicherung für Sanofi dar “, hält General Manager Wolfgang Kaps fest.

Als Gender Balance Botschafter bei Sanofi war es Wolfgang Kaps ein besonderes Anliegen, dass die Human Resources Position wieder mit einer hochqualifizierten weiblichen Führungskraft besetzt werden konnte.

Über Sanofi

Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.

Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.

Sanofi, Empowering Life.



Sanofi-Aventis GmbH, Österreich - Sitz der Gesellschaft: 1220 Wien · FN 159034z, Handelsgericht Wien

Geschäftsführung: Evelyne Freitag, Dkfm. Wolfgang

www.sanofi.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. phil. Bettina T. Resl

Country Head Communication

m: +43 664 801 85 5113

bettina.resl @ sanofi.com



Mag. (FH) Luzia Derflinger

Communication Manager

m: +43 664 801 855 120

luzia.derflinger @ sanofi.com