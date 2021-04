Mehr Arbeit im Homeoffice durch COVID-19: Kostenloses Software-Upgrade für Nutzer der Version 5.0 von DataVantage® For IMS

Huntington, New York (ots/PRNewswire) - Update bietet Funktionen zur Datenmaskierung zur Sicherung von Testdaten

Direct Computer Resources, Inc. (DCR), ein führender Anbieter von z/OS-Datenschutz-, Datenverwaltungs- und Testsoftware, hat heute bekannt gegeben, dass Kunden, die noch die Version 5.0 von DataVantage® for IMS verwenden, ein kostenloses Upgrade auf die Version 7.1 erhalten, da die Unterstützung für die frühere Version zum 31. August endet. Das Upgrade wird dazu beitragen, die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, die mit der starken Zunahme der Arbeit im Homeoffice und dem langen Zeitraum, in dem so gearbeitet werden wird, einhergehen.

"Aufgrund von COVID-19 bieten wir ein kostenloses Upgrade an, mit dem unsere aktuellen Kunden Funktionen zur Datenmaskierung erhalten, um ihre Testdaten zu sichern", erklärte George Lang, Mitbegründer und Chief Technology Officer von DCR. "Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die spontane Datenmaskierung sowie die Datumsänderung für datumsabhängige Informationen, um die Risiken von Verletzungen persönlich identifizierbarer Informationen (PII) zu verringern."

Informationen zu Direct Computer Resources, Inc. (DCR)

DataVantage for IMS ist das weltweit erste Tool zum Testen und Entwickeln von Mainframe-Anwendungen. George Lang entwickelte die Software in den 1970er Jahren. Kontinuierliche Verbesserungen waren bis 2021 und sogar darüber hinaus bereits vorgesehen. Die Software unterstützt die Sicherheit von Mainframe-Daten, wenn Daten aus Produktionsdatenbanken kopiert werden, um sie für nicht produktive Zwecke wie Entwicklung, Tests, Schulungen und Datenanalyse zu verwenden. Die vollständige DataVantage for z/OS-Software von DCR ermöglicht es den Benutzern, Daten sicher, effizient und kostengünstig zu bearbeiten, zu verwalten und zu maskieren.

DataVantage® ist eine eingetragene Marke der Direct Computer Resources, Inc. in den USA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media /1481845/DataVantage_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Robin Rothman

720.945.1313

rrothman @ datavantage.com

www.datavantage.com