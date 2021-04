EANS-Hauptversammlung: Palfinger AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

07.04.2021

PALFINGER AG / Ergebnisse der 33. ordentlichen Hauptversammlung -Dividendenausschüttung von 0,45 EUR je Aktie, drei Aufsichtsratsmitglieder bestellt, Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erteilt

Bergheim, 7. April 2021

Die heutige 33. ordentliche Hauptversammlung der PALFINGER AG, welche in Lengau unter virtueller Teilnahme von 244 stimmberechtigter Aktionäre stattfand, beschloss unter anderem die Dividendenausschüttung von 0,45 EUR je Aktie. Das entspricht in Summe rd. 16,9 Mio EUR an Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurden entlastet und die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt. Die Hauptversammlung wählte zudem Ing. Mag. Hannes Palfinger und Gerhard Rauch erneut in den Aufsichtsrat. Frau Prof. Dr. Sita Mazumder wurde zusätzlich als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt und folgt damit Dr. Heinrich Dieter Kiener nach. Die gebürtige Schweizerin mit einem starken internationalen Track-Record als Unternehmerin wie auch einer langen wissenschaftlichen Karriere bringt als Ökonomin und Informatikerin u. a. auch fachliche Expertise im Bereich der Digitalisierung mit. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020, welcher vom Vorstand und Aufsichtsrat erstellt und der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt wurde, wurde von der Hauptversammlung ebenfalls angenommen. Zudem wurde der Vorstand ermächtigt, sowohl börslich als auch außerbörslich eigene Aktien im Ausmaß von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals unter umgekehrtem Bezugsrechtsausschluss zu erwerben, eigene Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu veräußern bzw. zu verwenden sowie das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

