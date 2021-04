ORF III am Donnerstag: „In memoriam Hugo Portisch: Das geheimnisvolle Leben der Pilze“ und „Politik live“ zur ÖVP-Lage

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde Spezial“ sowie „Kabarett im Turm“ zum 50er von Fleischhacker und „Inside Brüssel“ in „ORF III AKTUELL“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Donnerstag, dem 8. April 2021, in „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem Nachrichtenupdate in den Tag. Um 12.30 Uhr meldet sich Peter Fritz mit „Inside Brüssel“, wo er mit der EU-Abgeordneten Sophia in ’t Veld (Fraktion Renew Europe) und mit dem Journalisten Oliver Grimm (Die Presse) im Europäischen Parlament diskutiert. Wie sehr hat der Ruf der EU durch den rascheren Impffortschritt anderer Staaten gelitten? Und in welcher Weise beeinflusst der Umgang mit der Krise die politische Zukunft von Regierungschefs in den Niederlanden, in Österreich und anderswo?

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) meldet sich Ani Gülgün-Mayr mit der fünften Ausgabe von „Coffee to go“, in der sie Schauspieler und Regisseur Paulus Manker auf den Spuren von Karl Kraus durch die Innenstadt führt. Ausgangspunkt ist das Café Imperial, Kraus’ einstiges Stammkaffee, dessen „Die letzten Tage der Menschheit“ Manker derzeit in Berlin inszeniert. Von der sogenannten Sirk-Ecke, wo sich seinerzeit die Stadt-Elite getroffen hat, geht es weiter Richtung Kohlmarkt. Auf einem Bankerl genehmigen sich die beiden Spaziergänger schließlich ein Imperial-Törtchen und Manker hat so manche, teilweise auch pikante, Anekdote aus der Zeit von Karl Kraus zu erzählen.

Im Hauptabend zeigt „In memoriam Hugo Portisch“ die Doku „Das geheimnisvolle Leben der Pilze“ (20.15 Uhr). Wie kein zweiter österreichischer Journalist hat Portisch über viele Jahrzehnte das weltpolitische Geschehen mitverfolgt und -erlebt. Er war aber auch der bekannteste „Schwammerlexperte“ des Landes. In diesem Film spürt er gemeinsam mit Naturfilmer Kurt Mündl dem geheimnisvollen Leben der Pilze nach und begibt sich in den Wäldern Österreichs, Norditaliens und Frankreichs auf die Suche.

„Message out of Control – Was ist los in der ÖVP?“ lautet das anschließende Thema in „Politik live“ um 21.05 Uhr bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

In der „Donnerstag Nacht“ gratuliert ORF III Gerald Fleischhacker zum 50. Geburtstag und feiert den Kabarettisten mit einem zweiteiligen Schwerpunkt: Um 21.55 Uhr stehen in „Die Tafelrunde Spezial“ die Highlights aus drei Jahren „Tafelrunde“ auf dem Programm. Danach präsentiert das Geburtstagskind in einer neuen Folge von „Kabarett im Turm“ sein aktuelles Programm „Am Sand“ (22.45 Uhr). Darin nimmt der Kabarettist alles aufs Korn, was ihm im täglichen Leben unterkommt, u. a. geht es dem Experten-Kult an den Kragen. Die „Donnerstag Nacht“ schließt um 23.40 Uhr mit einer neuen Ausgabe von „Dinner für Zwei“ mit Stefano Bernardin und Ulrike Beimpold.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at