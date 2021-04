FP-Landbauer: Bezirks-Abriegelungen & Ausreisetests sind politischer Vollholler!

FPÖ NÖ fordert Ende sinnloser Lockdown-Maßnahmen

St. Pölten (OTS) - „Die von der ÖVP NÖ angekündigte kurze Osterruhe ist zu einem knallharten Dauerlockdown mutiert. Das ist der nächste Wortbruch, den ÖVP, SPÖ und Grüne unseren Landsleuten servieren. Einsperren, Zusperren und Menschen wegsperren ist nach mehr als 13 Monaten Corona-Wahnsinn ein Armutszeugnis für die politisch Verantwortlichen“, kommentiert FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer, die neuerliche Verlängerung der Ausgangssperren im Osten Österreichs. Warum trotz Lockdowns nun wieder Abriegelungen weiterer Bezirke in Niederösterreich drohen, kann Landbauer nicht nachvollziehen. „Die ÖVP hat uns für die nächsten zwei Wochen landesweite Ausgangssperren auferlegt. Wozu sollen also überhaupt Bezirke abgeriegelt werden, wenn man nur mehr aus vier Gründen den eigenen Wohnbereich verlassen darf? Das ist doch alles nicht mehr erklärbar und eine einzige Pflanzerei der Bevölkerung!“, sagt Landbauer, der das sofortige Einstellen der sinnlosen Ausreisekontrollen fordert.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Kontrollen in den Bezirken Scheibbs und Melk verweist Landbauer auf die tatsächlichen Infektionszahlen. Trotz des zwanghaften Testmarathons der vergangenen Wochen gelten in den Bezirken Scheibbs und Melk rund 99 Prozent als nicht infiziert. „Mit der 7-Tage Inzidenz haben ÖVP und Grüne ein Instrument geschaffen, um ihre Zwangsmaßnahmen fortsetzen zu können. Das hat nichts mit der Realität zu tun, sondern dient einzig und alleine dem Aufrechterhalten der schwarz-grünen Angstpolitik. Der Inzidenzwert für ÖVP-Minister, gegen die wegen des Verdachts der Korruption und Postenschacher ermittelt wird, liegt bei über 8.000. Da wäre wirklich Handlungsbedarf gegeben!“, so Landbauer. Die FPÖ NÖ verweist zudem auf die aktuellen Hospitalisierungen gemäß AGES-Dashboard. Mit Stand 6. April liegt die Auslastung der für Corona-Patienten reservierten Intensivbetten in Niederösterreich bei 59,1 Prozent und jene der Normalbetten bei 34 Prozent.

Landbauer betont die Dringlichkeit zur Rückkehr zur echten Normalität. „Freiheit ist nichts, was man sich verdienen muss, sondern ein Grundrecht unserer Bürger“, betont der freiheitliche Klubobmann.

