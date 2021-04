Kultur online und im Livestream

Festspielhaus St. Pölten und Museum Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab Freitag, 9. April, um 8 Uhr streamt das Festspielhaus St. Pölten eine Filmaufzeichnung von „Cirkopolis“, einem multimedialen Circus-Klassiker der kanadischen Compagnie Cirque Éloize, der mithilfe von Videoprojektionen und Bühnenbildern in einen futuristisch anmutenden Großstadtdschungel zwischen Traum und Realität entführt. Unter der künstlerischen Leitung von Jeannot Painchaud, in einer Choreographie von Dave St. Pierre und inspiriert von Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“ entsteht so eine außergewöhnliche Kulisse für die artistischen Höchstleistungen bei Sprüngen, Seiltanz und Reifenakrobatik. Der Online-Stream steht bis Freitag, 16. April, um 8 Uhr auf www.festspielhaus.at zur Verfügung; nähere Informationen beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600 und www.festspielhaus.at.

Im Museum Niederösterreich in St. Pölten widmet sich das erste Diskussions-Forum „Erlebte Natur“ am Dienstag, 13. April, einem umweltpolitisch höchst brisanten Thema: Ab 18.30 Uhr diskutieren Doris Burger, Leiterin des Fachbereichs Aviation & Operational Excellence der Donau-Universität Krems, und Gerhard Stadler, Senior Consultant der European Aviation Safety Agency der Europäischen Union, im Haus für Natur mit Manfred Rosenberger via Livestream über das Thema „Klima & Fliegen“. Die Diskussion zur Luftfahrt im Spannungsfeld zwischen Umwelt und Wirtschaft geht dabei u. a. Fragen nach, ob die Pandemie das private und berufliche Reiseverhalten nachhaltig zugunsten des Klimas verändern wird und welche technologischen Fortschritte sich in der Luftfahrt als einem zentralen Element bei der Bewältigung der Klimakrise abzeichnen. Anmeldungen und Tickets zum Livestream unter 02742/908090-998 und e-mail anmeldung @ museumnoe.at; nähere Informationen unter www.museumnoe.at/digitalesmuseum.

