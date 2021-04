UNIQA zum Weltgesundheitstag: Bleiben wir gemeinsam gesund!

Größter privater Gesundheitsversicherer Österreichs auf dem Weg zum umfassenden Gesundheitsdienstleister

Neuer Post-COVID-Check für Versicherte mit Folgebeschwerden einer COVID-19 Erkrankung

Ärztliche Beratung übers Smartphone

Gesellschaftliche Verantwortung: UNIQA Privatkliniken übernehmen Operationen von öffentlichen Spitälern – breite Information zu Impfungen gegen COVID-19





Nicht nur der heutige Weltgesundheitstag erinnert uns daran, was am wertvollsten ist: die Gesundheit. „Die COVID-19-Pandemie hat die ganze Welt leider immer noch fest im Griff. Die täglichen Herausforderungen für einen selbst, aber auch für unser Gesundheitssystem sind enorm. Deshalb wollen wir nicht nur der beste Gesundheitsdienstleister für unsere Kundinnen und Kunden sein, sondern auch noch mehr Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernehmen“, so Peter Eichler, Vorstandsmitglied von UNIQA Insurance Group AG. „Durch die Krise wurde aber auch vieles möglich, digitale Lösungen haben vor allem im Gesundheitsbereich einen wahren Boost erfahren – ihre Akzeptanz ist enorm gestiegen. Wir bieten ärztliche Beratung übers Smartphone, um dabei zu helfen, persönliche Kontakte zu minimieren und trotzdem die Gesundheitsvorsorge nicht zu vernachlässigen“, betont Eichler weiter, der damit einen wichtigen Aspekt der Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit der Bevölkerung anspricht.

Welchen Anspruch UNIQA im Gesundheitsbereich an sich selbst stellt, erklärt Eichler so: „Angebote wie der neue Post-COVID-Check, ärztliche Beratung über das Smartphone, unser Service Akut-Versorgt etc. sind erst der Anfang unserer Transformation vom klassischen Versicherer zum lebenslangen Begleiter und verlässlichen Partner unserer Kundinnen und Kunden. Mit dem Fokus auf mentale Gesundheit, Gesundheit am Arbeitsplatz und Betreuung und Pflege der älteren Generation werden laufend neue Angebote hinzukommen.“

Neues Angebot für UNIQA Kundinnen und Kunden mit Folgebeschwerden einer COVID-19 Erkrankung: Post-COVID-Check

Lange anhaltende Beschwerden nach einer überstandenen COVID-19 Erkrankung sind keine Seltenheit. Selbst nach einem milden Verlauf einer Corona-Infektion klagen viele Betroffene oft noch Monate später über gesundheitliche Probleme wie Atemnot, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Der Post-COVID-Check von UNIQA ist eine medizinische Untersuchung, die Personen, die an Folgebeschwerden nach einer überstandenen COVID-19 Erkrankung leiden, Sicherheit und Klarheit über den eigenen Gesundheitszustand bietet. Diesen Service können alle UNIQA Kundinnen und Kunden, die an Folgebeschwerden einer COVID-19 Erkrankung leiden und einen aufrechten Versicherungsschutz für eine Krankenhauskostenversicherung haben, ebenso wie alle UNIQA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis Jahresende – also bis Dezember 2021 – über das UNIQA Kundenservice beantragen und bis Ende März 2022 ohne Zusatzkosten in Anspruch nehmen.

Ärztliche Videoberatung übers Smartphone

Ob ein leichtes Unwohlsein oder konkrete Beschwerden – seit Beginn der Pandemie fällt der Gang zur Ärztin oder dem Arzt nicht leicht. UNIQA bietet mit ärztlicher Videoberatung übers Smartphone rasche Unterstützung im Akutfall durch medizinische Erstabklärung von zu Hause aus. Ein erfahrenes Ärzteteam steht sieben Tage in der Woche zwischen 8:00 und 21:00 Uhr für Videokonsultationen zur Verfügung, wodurch auch das öffentliche Gesundheitssystem entlastet wird. Dieses Service stellt UNIQA in Kooperation mit eedoctors allen UNIQA Kundinnen und Kunden aufgrund der Pandemie bis auf Weiteres kostenfrei zur Verfügung.

Mehr Gesundheit für ALLE – Bereitstellung von Ressourcen und Information

Mit innovativen Angeboten entwickelt sich UNIQA nicht nur zum verlässlichen Partner und lebenslangen Begleiter in Gesundheitsfragen, sondern übernimmt mit tatkräftigem Engagement auch gesellschaftliche Verantwortung: Zwei Privatspitäler der UNIQA Gruppe – in Wien Döbling und in Salzburg – übernehmen zur gemeinsamen Pandemiebewältigung medizinisch notwendige Operationen aus öffentlichen Krankenhäusern. Darüber hinaus bietet UNIQA im Rahmen einer Kampagne fundierte Informationen für alle rund um die Impfung gegen COVID-19. Damit unterstützt UNIQA die überparteiliche, österreichweite Initiative „Österreich impft“ des Roten Kreuzes mit dem Ziel, Menschen in ihrer persönlichen Entscheidungsfindung zu begleiten.

Anlässlich des Weltgesundheitstages erstrahlt der UNIQA Tower am Abend des 7. April ganz in Blau – der offiziellen Farbe des von der WHO 1948 ins Leben gerufenen Aktionstags.





