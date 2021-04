Trockene bis nasse Fahrbahnen in Niederösterreich

-6 Grad in Groß Gerungs

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landestraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Mittwoch überwiegend trocken bis nass. In höheren Lagen im Wald-, Most- und Industrieviertel muss mit matschigen Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel (Gföhl, Pöggstall) auf bis zu 3 Zentimeter, im Industrieviertel (Gutenstein) auf bis zu 4 Zentimeter und im Mostviertel (Waidhofen an der Ybbs) auf bis zu 15 Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 25 über den Grubberg. Der Grenzübergang in die Slowakei auf der Landesstraße L 3016 bei Angern an der March ist nach wie vor gesperrt. Im Raum Kirchberg an der Pielach, St. Peter in der Au und Waidhofen an der Ybbs kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -6 Grad in Groß Gerungs und +1 Grad in Amstetten und Persenbeug.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

