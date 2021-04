AstraZeneca: Dierk Bartel ist seit 1. März neuer Innovations- und Business Excellence Manager

Wir freuen uns, Dierk Bartel bei uns im österreichischen Management Team von AstraZeneca begrüßen zu dürfen. Dierk Bartel kennt das Unternehmen und dessen Anforderungen sehr gut. Er kann in dieser Position sein umfassendes Wissen einbringen, um die ehrgeizigen Pläne von AstraZeneca weiter voranzutreiben und uns so helfen gut für die Zukunft und die sich ständig ändernden Anforderungen am Markt gerüstet zu sein Sarah Walters, Geschäftsführerin AstraZeneca Österreich 1/2

Es freut mich, in dieser neuen Position mein gesammeltes Wissen und meine Erfahrung einzubringen. Ich freue mich auch auf den Wechsel in das österreichische Team und auf Österreich. Dierk Bartel, Innovations- und Business Excellence Manager bei AstraZeneca Österreich 2/2

Wien (OTS) - Mit 1. März hat Dierk Bartel die neue Stelle als Innovations- und Business Excellence Manager bei AstraZeneca in Wien angetreten. Er leitet damit das neu geschaffene Department für Innovation und Business Excellence, kurz IBEX.

Dierk Bartel ist bereits seit über 25 Jahren für AstraZeneca in verschiedenen internationalen Führungspositionen tätig. Sein Schwerpunkt liegt im IT- und Prozessmanagement. Hauptaufgabe des neu geschaffenen IBEX-Departements ist es, bessere Einblicke und Analysen im gesamten Unternehmen zu liefern sowie das digitale Marketing mit Tools und einer übergreifenden Omnichannel-Strategie zu unterstützen. „ Es freut mich, in dieser neuen Position mein gesammeltes Wissen und meine Erfahrung einzubringen. Ich freue mich auch auf den Wechsel in das österreichische Team und auf Österreich. “, so Dierk Bartel.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Als Leiter des IBEX-Departements ist Dierk Bartel Mitglied des Senior Management Teams von AstraZeneca und berichtet direkt an die Geschäftsführerin Sarah Walters. „ Wir freuen uns, Dierk Bartel bei uns im österreichischen Management Team von AstraZeneca begrüßen zu dürfen. Dierk Bartel kennt das Unternehmen und dessen Anforderungen sehr gut. Er kann in dieser Position sein umfassendes Wissen einbringen, um die ehrgeizigen Pläne von AstraZeneca weiter voranzutreiben und uns so helfen gut für die Zukunft und die sich ständig ändernden Anforderungen am Markt gerüstet zu sein “, erklärt Sarah Walters.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at. oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

Rückfragen & Kontakt:

Karin Storzer, Head of Communications

AstraZeneca Österreich GmbH

karin.storzer @ astrazeneca.com

+43 676 681 6068