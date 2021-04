Wien gegen Corona: Schutzmaßnahmen in Ostregion werden bis 18. April verlängert

Bürgermeister Ludwig: „Oberste Priorität ist Gesundheit der Bevölkerung“

Wien (OTS/RK) - Die aktuellen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden verlängert. Die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland werden die derzeit geltenden Regelungen wie Ausgangsbestimmungen, Schließung von Handel und Schulen im Distance Learning über das ursprünglich geplante Enddatum um eine Woche bis zum 18. April ausdehnen. Grund für die Ausdehnung der aktuellen Maßnahmen ist die fehlende Trendumkehr – nicht nur bei den Zahlen der Neuinfektionen, sondern vor allem bei der „sehr angespannten Lage“ auf den Intensivstationen der Kliniken in der Ostregion.

„Die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung hat für mich absoluten Vorrang. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen der Kliniken aufrechterhalten werden. Denn dort werden nicht nur Corona-Infizierte behandelt, sondern auch eine zweite Gruppe von Patientinnen und Patienten, die nach einem Herzinfarkt oder einem Autounfall um ihr Leben ringen“, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig heute, Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Oswald Wagner, Vizerektor für Klinische Angelegenheiten der Medizinischen Universität Wien.

Dazu, dass sich andere Bundesländern „solidarisch“ bereit erklärt hatten, PatientInnen aus der Ostregion im Notfall aufzunehmen, erklärte der Wiener Bürgermeister: „Diese Solidarität leben wir in Wien schon lange, in den oft spezialisierten Kliniken in Wien stammen zwischen 15 und 20 Prozent der Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern. Eine Entlastung für unser Gesundheitssystem wäre es, wenn Schwererkrankte in den jeweiligen Bundesländern versorgt und nicht auch noch transportiert werden müssen.“

„Die Lage ist weiterhin sehr ernst, ich hoffe, dass die heute beschlossene Verlängerung bis zum 18. April ausreichen wird, um die Belegung der Intensivstationen nachhaltig zu reduzieren. Sollte diese Senkung nicht eintreten, würde ich weitere Maßnahmen nicht ausschließen“, kündigte der Stadtchef an und mahnte ein, „nicht vorschnell Signale der Öffnung an die Bevölkerung zu senden, schließlich war Wien noch vor wenigen Wochen das Bundesland mit den wenigsten Infizierten in ganz Österreich“. Ludwig sprach seinen Dank an die Wiener Bevölkerung aus: „Die beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie werden sehr diszipliniert zum allergrößten Teil vorbildlich mitgetragen. Natürlich werden diese Maßnahmen aber auch kontrolliert und das Zuwiderhandeln im Ernstfall auch gestraft.“ (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse