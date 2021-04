FPÖ – Hafenecker: Thomas Schmid muss umgehend als ÖBAG-Chef zurücktreten und das bislang ausbezahlte Gehalt zurückzahlen!

Der „erschwindelte“ Alleinvorstand hätte den Posten nie bekommen dürfen, daher sind sein sofortiger Rücktritt und tätige Reue das Gebot der Stunde!

Wien (OTS) - „Die Ankündigung von ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid, seinen Vertrag 2022 'auslaufen' zu lassen, ist an Chuzpe nicht mehr zu überbieten. Der Herr Alleinvorstand hat nicht nur im Vorfeld seiner Bestellung mit dem Bundeskanzler diesen Postenschacher ausgedealt, auch die Ausschreibung selbst war unsauber und wie man in Wien so schön sagt, eine 'geschobene Partie'. Daher ist die Bestellung von Thomas Schmid zu Unrecht erfolgt", sagte heute der Fraktionsvorsitzende der FPÖ im Ibiza-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker.

Nicht nur, dass Schmid nur durch parteipolitischen Postenschacher zum Alleinvorstand der ÖBAG wurde, habe er sein horrendes Einkommen von rund 600.000 Euro pro Jahr auch völlig zu Unrecht bezogen. Daher müsse der „erschwindelte“ Alleinvorstand Schmid nicht nur umgehend zurücktreten, auch die Rückzahlung seines bislang ausbezahlten Gehalts habe zu erfolgen. Tätige Reue sei jetzt angesagt und keine großmütigen Ankündigungen. „Wer so unverschämt agiert, habe auch die Konsequenzen dafür zu tragen“, so Hafenecker.

