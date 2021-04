ÖBAG – SPÖ-Finanzsprecher Krainer fordert fristlose Abberufung von Schmid statt eine halbe Million Euro "Kurz-Bonus"

Wien (OTS/SK) - ÖBAG-Vorstand Schmid wird, wie der "Kurier" berichtet, auf eine Verlängerung seines Vertrags, der im März 2022 ausläuft, "verzichten". So würden alle Beteiligten, also in ersten Linie ÖVP-Kanzler Kurz, ÖVP-Finanzminister Blümel und Schmid selbst, "ihr Gesicht wahren". SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer hält diese Vorgehensweise für einen unfassbaren Skandal. "Schmid muss mit sofortiger Wirkung abberufen werden. Stattdessen werfen ihm Kurz und Blümel noch einmal eine Jahresgage von einer halben Million Euro nach, damit sie ihr Gesicht wahren. Schmid bekommt also statt der fristlosen Abberufung einen Kurz-Bonus von einer halben Million Euro", so Krainer. ****

Das Jahresgehalt von Schmid liegt, wie die Tageszeitung "Österreich" berichtet hat, inklusive aller Boni bei 610.000 Euro. Schmid bekommt also pro Woche 11.700 Euro. "In zweieinhalb Wochen verdient der Günstling von Kurz und Blümel so viel wie ein durchschnittlicher Vollzeitbeschäftigter im ganzen Jahr", so Krainer.

Der SPÖ-Finanzsprecher sieht nach dem Bekanntwerden der Machenschaften, durch die Schmid an die Spitze der ÖBAG gekommen ist, überhaupt keinen Handlungsspielraum für den ÖBAG-Eigentümervertreter, Finanzminister Blümel, und den ÖABG-Aufsichtsrat. "Schmid muss gehen", sagt Krainer.

"Kurz und Blümel täuschen sich, wenn sie glauben, sie könnten mit einer weiteren halben Million Euro Steuergeld an Schmid ihr Gesicht wahren. Tatsächlich vergrößern sie den Schaden für die Republik und ihre Unternehmen. Und sie vergrößern einen Skandal, der auch so schon historische Ausmaße hat", so Krainer. (Schluss) wf/ls

