Gerhard Schmid (SPÖ) an Ursula Berner (Grüne): Vorwürfe gehen ins Leere - Neues Stipendienprogramm unterstützt künstlerisches Arbeiten

Wien (OTS/SPW-K) - „Die Kulturabteilung der Stadt Wien hat ein neues Stipendienprogramm in der Höhe von 1,5 Mio. Euro etabliert, das 64 Stipendiatinnen und Stipendiaten mit 18.000 Euro jährlich quer durch alle Sparten zugutekommt. Es ist ein Konzept, das künstlerisches Arbeiten unterstützt und damit auch eine nachhaltige Investition in die Zukunft ist“, so der Vorsitzende des Kulturausschusses, SPÖ-Gemeinderat Gerhard Schmid.

Darüber hinaus hat die Stadt neben dem hundertprozentigen Weiterlaufen von Kultursubventionen 17,3 Millionen Euro an Corona-Hilfen getätigt – zusätzlich zu den Hilfen des Bundes und einer Zeit, in der die Unterstützung dringend notwendig war. Auch Kabaretts und die Klubszene, also Felder, die üblicherweise nicht auf Subventionen angewiesen sind, konnten in dieser schwierigen Zeit finanziell unterstützt werden.

„Gänzlich absurd ist jedoch der Vorwurf, die Stadt fordere permanente Kulturproduktion. Gerade Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hat als eine ihrer ersten Maßnahmen 'Fair Pay' auf ihre kulturpolitische Agenda gesetzt, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und vor allem soziale an Stelle von mehr Produktionen zu ermöglichen. So hat die Stadträtin Erhöhungen in allen Sparten durchgesetzt, etwa die Förderungen für die Filmfestivals von 700.000 Euro auf 1 Mio. Euro angehoben oder auch die Projekt- und Jahresförderungen im Theater- und Performancebereich. Darüber hinaus gibt es seit diesem Jahr ein eigenes Budget für Wiederaufnahmen von Produktionen, damit bereits Erarbeitetes wieder gespielt werden kann“, so Schmid. Und weiter: „Die Vorwürfe von Ursula Berner sind daher nicht nachvollziehbar und gehen ins Leere.“

