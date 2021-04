Selling Simplified ernennt Daniel Juanillo zum CFO inmitten eines beispiellosen Wachstums des Unternehmens

Denver (ots/PRNewswire) - Juanillo, eine erfahrene Führungskraft, hofft, die Abläufe zu straffen, Funktionen zu automatisieren und die Effizienz zu verbessern

Selling Simplified Group, Inc. (SSG), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der datengesteuerten B2B-Nachfragegenerierung, gab heute die Ernennung von Daniel Juanillo zum Chief Financial Officer bekannt.

Juanillo bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung mit-viele davon in leitenden Positionen im Finanzbereich-darunter als Regional Accounting Director bei Marconi Communications, als Vice President und Controller bei Horizon Banks und als CFO bei Navajo Incorporated. Juanillo war auch als Financial Management Consultant tätig und arbeitete sich durch eine Reihe von Finanzzertifizierungen, einschließlich einer Zertifizierung in Risk Management Assurance (CRMA) und als Certified Financial Services Auditor (CFSA).

Zuletzt war Juanillo als CFO eines führenden Herstellers von Konsumgütern maßgeblich an der Erzielung eines Umsatzwachstums von 35 % beteiligt, wo er eine Reihe von Finanzautomatisierungsmaßnahmen durchführte, darunter die Implementierung neuer Berichtssysteme, die in jedem Berichtszyklus zwei Wochen einsparten.

"Dans technische Erfahrung und sein Geschäftssinn machen ihn perfekt für die Rolle in dieser Zeit des Wachstums des Unternehmens", sagte CEO und Präsident Michael Whife. "Wir sind begeistert, jemanden seines Kalibers im Führungsteam zu haben, mit seinen außergewöhnlichen Führungsqualitäten und seiner ansteckend optimistischen Einstellung."

Im Laufe seiner umfangreichen Karriere war Juanillo in verschiedenen Branchen tätig, darunter Banken, Telekommunikation, Behörden und Finanzdienstleistungen. Bei Selling Simplified konzentriert er sich auf drei langfristige Ziele: Rationalisierung von Abläufen, Automatisierung von Funktionen, wo immer möglich, und Verbesserung der Effizienz.

"Es ist eine großartige Zeit in der Geschichte von SSG, denn wir wachsen sehr schnell und es ist ein aufregender Markt", sagte Juanillo. Er fühlte sich von der Kultur bei SSG angezogen und stellte fest, dass die globale Reichweite des Unternehmens zur Tiefe der Mitarbeiter und dem Wissen, das sie teilen, beiträgt. "Die Betonung liegt darauf, was das Beste für die Menschen ist", sagte er.

Juanillo freut sich am meisten auf die Verbesserung der Effizienz im Zusammenhang mit der Jahresendprüfung 2021 und auf die Implementierung eines robusteren Finanzsystems. "Es ist ein frischer Wind im Selling Simplified-Team, wo Ideen gefördert und willkommen sind", so Juanillo. "Ich kann nicht aufhören zu lächeln, jeden Tag, den ich hier bin."

Juanillo hat einen MBA in Corporate Finance & Strategy von der Pepperdine Graziadio Business School. Er tritt Selling Simplified bei, nachdem das Unternehmen als eines der Inc. 5000's Fastest-Growing Private Companies in America zum fünften Jahr in Folge ernannt wurde.

