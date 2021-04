Tierschutz Austria: Aus Streunerkater wurde Katzenmama

Ein vermeintlicher Streunerkater, der vom Team von Tierschutz Austria kastriert werden sollte, entpuppte sich als etwas gänzlich anderes.

Vösendorf (OTS) - Überraschung für das Team von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins) knapp vor dem Osterwochenende: Kürzlich erreichte die Organisation ein Hilferuf aus Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich). In einer Siedlung nahe Hennersdorf lebe seit längerem ein Streunerkater, der sehr scheu sei und schwer zugänglich. Da bereits Jungtiere in ähnlicher Farbe gesichtet wurden, wandten sich die Bewohner an TSA, mit der Bitte, das Tier zu kastrieren und danach wieder in die Freiheit zu entlassen. Gesagt, getan.

So lautete zumindest der Plan. Doch bei der Ankunft im Tierschutzhaus Vösendorf von TSA gab es bereits die erste Überraschung. Bei dem Tier, das auf circa ein Jahr geschätzt wird, handelt es sich um ein Weibchen. Eine Tastuntersuchung deutete dann bereits die zweite Überraschung an, die ein anschließender Ultraschall schließlich bestätigte: Die junge Katze ist trächtig und dürfte bei Ankunft circa im 18. Tag der Trächtigkeit gewesen sein (Katzen sind rund 63 Tage trächtig).

Die geplante Kastration wurde daraufhin natürlich abgesagt. „April“, wie die Katze nun heißt, ist jetzt in einem speziellen Mamazimmer im TSA-Katzenhaus untergebracht, wo sie sich in Ruhe und ohne Stress auf die Geburt ihrer Jungen vorbereiten kann. Da „April“ tatsächlich sehr scheu und Menschen gegenüber misstrauisch ist, setzen die Pflegerinnen höchstes Feingefühl bei der Versorgung der werdenden Katzenmama ein.

Klappt alles Plan, so werden für die Katzen dann in weiterer Folge liebevolle Plätze gesucht. TSA bittet allerdings um Verständnis, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch keinerlei Angaben zum Vergabezeitpunkt der Tiere gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.

