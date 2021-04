„Meine Vorfahren“ am 7. April in ORF 1

Joesi Prokopetz und Thomas Brezina gehen auf Ahnenforschung

Wien (OTS) - Wer sind „Meine Vorfahren“ und wo liegen meine Wurzeln? Diesen Fragen gehen Joesi Prokopetz und Thomas Brezina in der vierten Ausgabe der neuen ORF-Reihe „Meine Vorfahren“ nach und begeben sich am Mittwoch, dem 7. April 2021, um 21.05 Uhr in ORF 1 auf die Suche nach ihren Ahnen. Mit Hilfe des Genealogen Felix Gundacker – am 8. April um 23.05 Uhr in ORF 2 zu Gast im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ – erfahren sie Geschichten über ihren Stammbaum, finden bislang unbekannte Verwandte und stoßen auf so manches überraschende Familiengeheimnis.

„Meine Vorfahren“ – Folge 4 mit Joesi Prokopetz und Thomas Brezina am 7. April um 21.05 Uhr in ORF 1:

Der in Niederösterreich lebende Kabarettist und Erfolgsautor Joesi Prokopetz geht mit Ahnenforscher Felix Gundacker der Familienlegende nach, die besagt, dass die Prokopetz‘ adelige Vorfahren hätten.

Bestsellerautor und Fernsehmacher Thomas Brezina wird an einige Plätze, an denen seine Ahnen gelebt und gearbeitet haben, geführt. Die Spurensuche geht dem Wiener äußerst nahe.

